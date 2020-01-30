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Arabada ceset var!

Arabada ceset var!

Suriyeli kanser hastası genç hastanede öldü. Bir yakını cenazeyi Suriye’ye götürmek için aracına yerleştirip yola çıktı. Ön koltuktaki cesedi gören vatandaşlar polisi alarma geçirdi. 

Adana Çukurova Üniversitesi Balcalı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bir süredir kanser tedavisi gören Suriyeli Ömer Kaddur (19), önceki gün hayatını kaybetti. Ailesi Suriye’de yaşayan Kaddur’un cenazesini akrabası Muhammed Bekkur teslim aldı. Bekkur, gencin çarşafa sarılı cansız bedenini, kendisine ait hafif ticari aracın ön yolcu koltuğuna yerleştirdi. 7 yaşındaki oğlunu da arka koltuğa oturtturup cenazeyi 10 km mesafedeki İl Göç İdaresi Binası’na getirdi.

GÖRENLER POLİSİ ARADI

Cenazenin olduğu aracı yol kenarında park eden Bekkur, göç idaresi binasına girdi. Araçtaki cenazeyi görenler ise durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, aracın çevresinde güvenlik önlemi aldı. Çok geçmeden binadan çıkan Muhammed Bekkur ölüm evraklarını polise gösterdi, durumu anlattı. Ekipler cenazenin özel araçla Suriye’ye götürmesine izin vermedi. Tekrar Balcalı Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılan Ömer Kaddur’un cansız bedeni, cenaze aracıyla Suriye’ye gönderildi. 

ÇOCUĞU DA ARKA KOLTUKTAYDI

7 yaşındaki küçük çocuğun cesetle yoluculuk yapması görenleri hayrete düşürdü.

(DHA-İHA)


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