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  3. Apple'daki açığını buldu! 'Süpersin Hüseyin'

Apple'daki açığını buldu! 'Süpersin Hüseyin'

Apple'daki açığını buldu! 'Süpersin Hüseyin'

19 yaşındaki Hüseyin Çoban, Apple’da bulduğu açığı bildirerek 300 TL para ödülü kazanırken, genç, aldığı ödül karşısında hayal kırıklığı uğradığını söyledi.

Didim'de yaşayan Hüseyin Çoban, oynadığı mobil oyunda satın alma işlemi yapabilmesi için Apple hesabına bakiye yükledi. Çoban, satın alma işlemi sırasında yaşanan bir problem sonrasında sistemdeki açığı fark etti. Bulduğu açığı hemen bildiren Hüseyin Çoban, Apple tarafından 300 TL ile ödüllendirildi. Apple attığı mailde ise gence teşekkür etti.

Alışveriş sırasında yaşanan sistem hatasıyla açığı keşfetti

Oyunlara uzun zamandır ilgisinin olduğunu söyleyen Hüseyin Çoban, “Her hafta oyun hesabıma 75 TL gibi bir ücret yüklüyordum. Bir defasında yine Apple hesabıma bakiye olarak ücreti yükledim. Daha sonra oyun içinden ürün almak amacıyla oyuna girdim. Oyun içinden alacağım ürün için ekleme yerine tıkladım ama hesabıma eklenmedi. Apple Store'dan bakiyeme tekrar baktım, bakiyem yerinde duruyordu. Sonra yine denedim ve yine hata aldım. Bu defa telefonu kapatıp açtım. Ödeme yöntemini değiştirerek yeni bir ödeme yöntemi ekledim. Daha sonra bakiyemde -134 TL yazdı. Oyuna girdiğimdeyse hesabıma normalden 5 kat daha fazla elmas yüklenmişti” dedi.

(İHA)


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