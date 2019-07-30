Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,5833
  • 6,2234
  • 254.717
  • 103037
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Apartman kapısını sıkıca tuttu, kadın hırsızları böyle yakalattı

Apartman kapısını sıkıca tuttu, kadın hırsızları böyle yakalattı

Apartman kapısını sıkıca tuttu, kadın hırsızları böyle yakalattı

Esenyurt'ta evinin kapısında yakaladığı hırsızlık şüphelisi hamile kadınları sokak sokak takip eden bir kadın, apartmana saklanan şüpheliler kaçmasın diye, polis ekibi gelene kadar kapıyı elleriyle sıkı sıkıya tuttu. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, karakola götürdükleri şüphelilerden birisinin aranmasının olduğunu belirledi.

Olay, Pınar Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir kadın oturduğu apartmana geldiğinde kapısını kurcalayan hamile iki kadını fark etti. Kadınlar bir süre sonra hızlı adımlarla kaçmaya başladı. Takip, kadınların başka bir sokakta apartmana girmesiyle son buldu. Kadınların kaçmasını engellemek isteyen mağdur kadın, polis ekiplerine haber vererek apartmanın kapısını iki eliyle sıkı sıkıya tuttu. Olaydan kısa süre sonra ihbar üzerine Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri geldi.

Apartmanın en üst katına saklanan iki şüpheli kadın şikayet üzerine polis merkezine götürüldü. Emniyette yapılan sorgulamada gözaltına alınan bir şüphelinin başka bir suçtan daha aranmasının olduğu öğrenilirken şüpheli 2 kadının da hamile olduğu kaydedildi. Şüphelileri yakalatan kadının şikayeti üzerine olayla ilgili işlem yapıldı.  

İHA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Hadise'nin dansı başına bela oldu! Uyarı aldı
Mustafa Sadal ile ilişkisini bitirmişti! Eski sevgilisine geri döndü
Tatlıtuğ çifti tatilde
Hakan Altun: Seviyorsa arayacaktır
Çukur'un Vartolu'su Erkan Kolçak Köstendil eşi Cansu Tosun ile karavan tatilinde
<p><strong>“Koç Burçları yeni bir yola giriyor”</strong></p> <p>Arkadaş ortamınızda ve sosyal çev

Bu hafta burçları neler bekliyor? 29 Temmuz - 4 Ağustos haftalık burç yorumları

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Yeni nesil bombardıman uçağı B-21 için çalışmalar hızla devam ediyor

"Orman gönüllüsü" kırmızı karıncaların ağır yükü