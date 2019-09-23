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  3. Antik kentten 3 kamyon çöp çıktı

Antik kentten 3 kamyon çöp çıktı

Antik kentten 3 kamyon çöp çıktı

Antalya'nın Alanya ilçesindeki Iotape (Aytap) Antik Liman Kenti'nde temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Alanya ile Gazipaşa ilçeleri arasındaki sahil yolunda bulunan ve geçmişi milattan önce 260 yılına uzanan Iotape (Aytap) Antik Liman Kenti, bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği, plajında denize girdiği en önemli tarihi mekanlardan biri olarak dikkati çekiyor.

Alanya turizmi için önem taşıyan antik kent, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Alanya Müze Müdürlüğünün iş birliğiyle temizlendi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi temizlik ekiplerinin, hem antik kent hem de sahil yolu ve çevresinde yaptığı bir haftalık çalışma sonucu 3 kamyon çöp toplandı.

AA

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