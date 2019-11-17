Anti hijyenik okul tuvaleti çocuğun başarısını etkiliyor
Tuvalet sağlığı çocukların duygusal ve akademik gelişimini etkiliyor. 8 yıldır yürütülen projeyle okulları hijyenle tanıştıran Domestos, 2016’da başlatılan “Hijyenik Tuvalet Sağlıklı Gelecek” programıyla 7 ilde 95 okulun tuvaletini yenilendi.
Özlem SÖNMEZ
Unilever Ev Bakım Yönetim Kurulu Üyesi Leyal Eskin Yılmaz, Pazarlama Direktörü Duygu Ersoy ile Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Hilal Mocan, hijyenin çocuk üzerindeki önemini anlattı. Ersoy, yeni hedeflerinin Gaziantep, Van, Diyarbakır ve Antalya’daki 200 okul olduğunu söyledi. Prof. Dr. Mocan ise sirkenin ev temizliğinde mikropları öldürmediğini belirterek “Klorlu çamaşır suyu kullanın” dedi.