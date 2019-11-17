Anti hijyenik okul tuvaleti çocuğun başarısını etkiliyor 

Özlem SÖNMEZ

Unilever Ev Bakım Yönetim Kurulu Üyesi Leyal Eskin Yılmaz, Pazarlama Direktörü Duygu Ersoy ile Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Hilal Mocan, hijyenin çocuk üzerindeki önemini anlattı. Ersoy, yeni hedeflerinin Gaziantep, Van, Diyarbakır ve Antalya’daki 200 okul olduğunu söyledi. Prof. Dr. Mocan ise sirkenin ev temizliğinde mikropları öldürmediğini belirterek “Klorlu çamaşır suyu kullanın” dedi.