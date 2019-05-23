Antalya'da tarih eser operasyonu

Bir istihbaratı değerlendiren Antalya İl Jandarma Komutanlığı ve Aksu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aksu İlçesi'nde bir araca operasyon düzenledi. Durdurulan ve didik didik aranan araçta gizlenmiş çok sayıda tarihi eser ele geçirildi. Ele geçirilen tarihi eserler arasında altın diadem, altın küpe, altın takı, gümüş ve bronz kaplar dikkat çekti. Araçta bulunan altın diademin ise maddi değerinin çok yüksek olduğu ifade edildi.

ESERLER MÜZE MÜDÜRLÜĞÜNE TESLİM EDİLDİ

Olayla ilgili olarak ise M.A.Y ve İ.K., göz altına alındı. Göz altına alınan şahıslar jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiler. Ele geçirilen eserler incelenmek üzere Antalya Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

(İHA)