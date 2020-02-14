Antalya'da vatandaşları banka hesaplarıyla tehdit ve darp eden şüpheliler yakalandı

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Büro Amirliği görevlilerince yapılan çalışmalar neticesinde Aşağıpazarcı Mahallesi'nde meydana gelen “Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Tehdit ve Kasten Yaralama” olayla ilgili olarak müştekiler T.S. ve R.S. alınan ifadelerinde yaklaşık 1 ay kadar önce U.K.’nin internet üzerinden oynatılan yasa dışı iddia ve bahis sitelerinde kullanılmak üzere, kendilerinden banka hesap bilgilerini istediğini, paraya ihtiyaçları olduğundan 7 ayrı bankadan kendi adlarına açtırmış oldukları toplam 14 adet hesaba ait bilgileri ve kart şifrelerini bin TL karşılığında şahsa verdiklerini, daha sonra pişman olduklarını ifade etti.

Müştekiler, U.K. ve arkadaşı olan T.A. tarafından tehdit edildiklerini ve kendilerini zorla araca bindirerek araç içerisinde darp ettiklerini, hesaplardan 5 bin TL çekildiğini söyleyerek parayı istediklerini, vermedikleri takdirde öldürmekle tehdit ettiklerini beyan ederek davacı ve şikayetçi oldu.

Asayiş Büro Amirliği görevlilerince yapılan çalışmalar neticesinde olayın şüphelileri T.A. ve U.K. yakalanarak gözaltına alındı. Olaya karıştığı iddia edilen ve açık kimlik bilgileri tespit edilemeyen iki şüpheli şahsın daha yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

İşlemlerinin tamamlanmasına müteakip Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şüpheli U.K. hakkında adli kontrol kararı alındı. Diğer şüpheli T.A. Manavgat Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

(İHA)