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  3. Antalya'da tur otobüsü şarampole devrildi: 4 yaralı

Antalya'da tur otobüsü şarampole devrildi: 4 yaralı

Antalya'da tur otobüsü şarampole devrildi: 4 yaralı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde tur otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Bünyamin Yılmaz'ın kullandığı 07 KM 924 plakalı tur otobüsü, Kumluca-Antalya kara yolunun 4. kilometresinde karşı şeride geçerek şarampole devrildi.

Otobüsteki 2'si Rus turist 4 kişi yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazadan yara almadan kurtulan otobüsteki 21 kişi, başka araçlarla yola devam etti.

AA


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