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27 Mayıs 2019 Pazartesi 16:11 | Son Güncelleme: 27 Mayıs 2019 Pazartesi 16:11

Antalya'da tır dorsesi üstünde 3 kişinin tehlikeli yolculuğu

Antalya'da tır dorsesi üstünde 3 kişinin tehlikeli yolculuğu

Antalya'da üzeri örtülü tır dorsesi üzerinde yatarak yolculuk yapan 3 kişi görenleri şaşırttı.

Antalya'da kentin en işlek yollarından Gazi Bulvarı'nda ilerleyen bir tırın üzeri örtülü dorsesinin üzerinde yatarak yolculuk yapan 3 kişi yürekleri ağızlara getirdi. Karayolu üzerinde yolculuk yapan diğer sürüler, ilginç anı cep telefonu kamerası ile görüntüledi. Sohbet ettiği gözlenen 3 kişi tırla birlikte gözlerden kayboldu.

İHA

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