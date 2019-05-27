27 Mayıs 2019 Pazartesi 16:11 | Son Güncelleme: 27 Mayıs 2019 Pazartesi 16:11
Antalya'da tır dorsesi üstünde 3 kişinin tehlikeli yolculuğu
Antalya'da üzeri örtülü tır dorsesi üzerinde yatarak yolculuk yapan 3 kişi görenleri şaşırttı.
Antalya'da kentin en işlek yollarından Gazi Bulvarı'nda ilerleyen bir tırın üzeri örtülü dorsesinin üzerinde yatarak yolculuk yapan 3 kişi yürekleri ağızlara getirdi. Karayolu üzerinde yolculuk yapan diğer sürüler, ilginç anı cep telefonu kamerası ile görüntüledi. Sohbet ettiği gözlenen 3 kişi tırla birlikte gözlerden kayboldu.
İHA