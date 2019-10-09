Antalya'da soğuk hava deposunda yangın

?D-400 karayolunun Serik çıkışındaki soğuk hava deposunda saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. İçerisinde sebze ve meyvenin bulunduğu depodaki yangın için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi.

Yoğun duman nedeniyle karayolunun Antalya'ya geliş istikameti ulaşıma kapatılırken, diğer şeritte de ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşanıyor.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

AA