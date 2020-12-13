Antalya'da sel kabusu: Araçlar suya gömüldü

Antalya’da araç sahipleri, 'turuncu alarm' kodu verilmesiyle dolu ihtimaline karşı araçlarının üzerlerini naylon, kilim, branda, çarşaf ve halı ile kapattı. Su yüksekliğinin artmasıyla bazı bölgelerde araçların suya gömüldüğü görüldü.

DHA'da yer alan habere göre, Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nün dün 'turuncu alarm' kodu verdiği Antalya’da 2 gündür devam eden yağışın etkisi arttı. Meteorolojinin kuvvetli sağanak ile birlikte dolu, fırtına, sel ve hortum uyarısı üzerine halk da önlemlerini artırdı. Özellikle araç sahipleri, dolu ihtimaline karşı önlem aldı. Kapalı otoparklarda yer bulamayanlar, araçlarının üzerlerini naylon, kilim, branda, çarşaf ve halı ile kapattı.

METEOROLOJİDEN YENİ UYARI

Öte yandan Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nden bugün yapılan açıklamada, "Antalya çevrelerinde gök gürültülü sağanak şeklindeki yağışların, bu akşam saatlerinden sonra etkisini artırarak yarın akşam saatlerine kadar çok kuvvetli ve şiddetli (50-100 kg/m²), Antalya Merkez, Kemer, Kumluca, Finike, Kaş, Demre, Serik, Manavgat, Alanya ve Gazipaşa çevrelerinde yer yer aşırı (100 kg/ m² üzeri) olacağı tahmin edilmektedir. Rüzgarın da güneydoğu yönlerden kuvvetli fırtına (60-80 hamlesi 100 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, dolu yağışı, hortum, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

EKİPLER GELENE KADAR ARAÇ İÇİNDEN ÇIKMADILAR

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir araç dere yatağına düşünce ekipler seferber oldu. Yarısı suya gömülmüş araçları içerisinde yaklaşık yarım saat ekipleri bekleyen 2 kişi, Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri geldikten sonra çıktı. Sudaki otomobil çekiciyle çekildi. Yağmurun etkisi ile rögar kapaklarından su fışkırırken, bir köpek asfalttaki suda içinde yürüdü. Su dolu yollarda araçlar ilerlemekte güçlük çekerken bazıları yolda kaldı.

Lara Caddesi üzerinde plaja giden yolun bazı noktalarının yaklaşık 1 metre su ile dolması üzerine bir sürücü römorklu bir traktörü yolun ortasına yan durdurup, vatandaşların sıkıntı yaşamaması için trafiği kapattı.

ARAÇLAR SUYA GÖMÜLDÜ

Antalya'da gün boyu aralıklarla yağan sağanak, kentte hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle Lara semtinde birçok alan, su altında kaldı. Bir site bahçesinde biriken suyun yüksekliğinin, yer yer 70-80 santimetreyi bulduğu gözlenirken, bahçede park halindeki araçların yarıya kadar suyun içinde olduğu görüldü. Biriken su nedeniyle park halindeki otomobilin üzerine çıkmaya çalışan sokak köpeği, çıkamayınca alandan uzaklaştı.

YAĞMUR ALTINDA ÇİFTETELLİ OYNADILAR

Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi'nde 2 genç ise yağmura aldırış etmeden, sokak ortasında yarı çıplak halde karşılıklı çiftetelli oynadı. Gençler, bir taraftan oynarken, bir taraftan ise yerdeki su birikintisinde ayaklarıyla birbirlerini ıslatmaya çalıştı. 2 gencin çiftetelli oynama anı, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.