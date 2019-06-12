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12 Haziran 2019 Çarşamba 10:15 | Son Güncelleme: 12 Haziran 2019 Çarşamba 10:15

Antalya'da pes dedirten olay! Cesedin yanında denize girdiler

Antalya'da pes dedirten olay! Cesedin yanında denize girdiler

Antalya'da denize giren 79 yaşındaki kişi boğuldu. Morga kaldırılmayı bekleyen cesedin etrafında bazı kişilerin yüzmeye devam etmesi pes dedirtti.

Emekli Hüseyin Uludağ, Konyaaltı Sahili'nde denize girdi. Bir süre yüzdükten sonra hareketsiz kalan Uludağ, çevredekilerin yardımıyla sahile çıkarıldı. Uludağ, 112 Acil Servis ekibinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polisin incelemesinin ardından Uludağ'ın cenazesi, Adli Tıp morguna götürüldü. Öte yandan, sahildeki bazı kişilerin, cenazenin bulunduğu alanda denize girmeye devam ettikleri görüldü.

(AA)

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