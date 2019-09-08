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Antalya'da orman yangını

Antalya'da orman yangını

Antalya'da henüz nedeni bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Yangın söndürme çalışmaları devam ederken yangına havadan ve karadan destek veriliyor.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde orman yangını çıktı.

Alınan bilgiye göre, Yazır Mahallesi Sarmaşık mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını başladı.

Yangına Antalya Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 3 helikopterle havadan, 8 arazöz, 3 su tankeri ve çok sayıda orman işçisiyle karadan müdahale ediliyor. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri de söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Ekipler yangının kontrol altına alınması için yoğun çaba gösteriyor.

AA

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