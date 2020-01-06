Antalya'da okullar tatil mi? 6 Ocak Antalya son dakika okullar bugün tatil mi?

Antalya'da okullar tatil mi? sorusu arama motorunda hem veliler hem öğrenciler tarafından araştırılıyor. Şiddetli sağanak yağmur Antalya'yı etkisi altına almış durumda. Öğrenciler 6 Ocak Antalya son dakika okullar bugün tatil mi? sorusuna yanıt arıyor. İşte yanıtı..

ANTALYA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

6 Ocak’ta Antalya’da okulların tatil olup olmadığı ile ilgili henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

ANTALYA °C, 15°C

Çok bulutlu, kuvvetli sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğu ilçelerinde şiddetli ve yer yer aşırı olması bekleniyor.

AKDENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar şeklinde olması beklenen yağışların; Antalya il merkezi ile Kahramanmaraş ve Osmaniye çevrelerinde kuvvetli (21-60 kg/m²), Adana ve Mersin çevreleri ile Antalya'nın doğu ilçelerinde şiddetli ve yer yer aşırı (100-200 kg/m²) olması bekleniyor. Rüzgarın; Orta ve Doğu Akdeniz ile Isparta çevrelerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 12°C

Çok bulutlu, kuvvetli sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; batı ilçelerinde şiddetli ve yer yer aşırı olması bekleniyor.

HATAY °C, 8°C

Çok bulutlu ve yağmurlu

ISPARTA °C, 5°C

Çok bulutlu, kuvvetli karla karışık yağmur ve yüksekleri yer yer yoğun kar yağışlı