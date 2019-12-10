Antalya'da okullar tatil mi? 10 Aralık okullar tatil olacak mı? Gözler Antalya Valiliğinde

10 Aralık’ta Antalya’da okulların tatil olup olmadığı araştırılıyor. Yarın okullar tatil mi? Meteorolojiden yapılan açıklamada, Antalya'da bugün başlayan sağanağın yarın sabah saatlerinden itibaren Antalya merkez, Serik, Kemer, Kumluca ve Finike çevrelerinde şiddetleneceği, Perşembe günü öğle saatlerine kadar metrekareye 100-250 kilogram civarında yağış bırakacağının tahmin edildiği bildirildi. Henüz okulların tatil olduğu ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Güncel açıklamaları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.

ANTALYA’DA OKULLAR TATİL Mİ?

Antalya’da okulların tatil olup olmadığı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Güncel açıklamaları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.

ANTALYA HAVA DURUMU

Antalya’da havanın 17 derece, parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Antalya merkez, Serik, Kemer, Kumluca ve Finike ilçeleri için "aşırı yağış" uyarısında bulundu.

Meteorolojiden yapılan açıklamada, Antalya'da bugün başlayan sağanağın yarın sabah saatlerinden itibaren Antalya merkez, Serik, Kemer, Kumluca ve Finike çevrelerinde şiddetleneceği, Perşembe günü öğle saatlerine kadar metrekareye 100-250 kilogram civarında yağış bırakacağının tahmin edildiği belirtildi.

KIRMIZI KODLU İLK UYARI

Bu uyarı, kuvvetli meteorolojik hadiselerde vatandaşları uyarmak amacıyla başlatılan "renk kodu sistemi" kapsamındaki ilk kırmızı kodlu uyarı olma özelliğini taşıyor.

KIRMIZI RENK KODU NE ANLAMA GELİYOR?

Hava durumunun çok tehlikeli olduğu durumu ifade eden kırmızı renk kodu, son derece kuvvetli bir meteorolojik hadisenin tahmin edildiği anlamına geliyor.

Büyük hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Bu hadiseler çoğu durumda geniş bir alan üzerinde hayatı tehdit eder. Güncel meteorolojik koşullar ve tahminlerin sıklıkla takip edilmesi gerekiyor.