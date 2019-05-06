Antalya'da kolunu iş makinesine kaptıran işçi hayatını kaybetti
Antalya'da palet üretim fabrikasında kolunu iş makinesine kaptıran işçi hayatını kaybetti.
Kepez ilçesi Altıayak Mahallesi Recep Gürbüz Caddesi'ndeki palet üretim fabrikasında çalışan Emrullah Alptekin (17), odunları biçimlendiren iş makinesine kolunu kaptırdı. Aynı iş yerinde çalışan akrabaları ve mesai arkadaşlarının makineden kurtardığı Alptekin, kan kaybı nedeniyle olay yerinde hayatını kaybetti.
Alptekin'in akrabaları, cenazenin başında uzun süre gözyaşı döktü. Cenaze, olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
(AA)