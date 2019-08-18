Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,5848
  • 6,2105
  • 270.76
  • 95734.2
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Hastane önünde dehşet! Ortalık savaş alanına döndü

Hastane önünde dehşet! Ortalık savaş alanına döndü

Hastane önünde dehşet! Ortalık savaş alanına döndü

Antalya'da Kepez Devlet Hastanesi önünde, husumetli iki grup, otomobillerinden birbirlerine tabanca ve pompalı tüfekle ateş açtı.

Olay, saat 09.30 sıralarında, Kepez Devlet Hastanesi önünde meydana geldi. Otomobil kundaklama nedeniyle husumetli olduğu iddia edilen iki grup, hastane önünde karşılaşınca aralarında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine görgü tanıklarının ifadesine göre taraflar otomobillerine binip, birbirlerine tabanca ve pompalı tüfekle ateş açtı. Kimliği henüz belirlenemeyen şüpheliler, daha sonra otomobilleriyle farklı yönlere kaçtı. 

OTOMOBİL TERK EDİLMİŞ HALDE BULUNDU

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Polis, kısa süre sonra şüphelilerin kullandığı araçlardan biri olan 07 AGZ 387 plakalı otomobili, Kepez ilçesi Baraj Mahallesi 5899 Sokak'ta terk edilmiş halde buldu. Yapılan incelemede, otomobilin sağ ön kapı üstünde domuz kurşunu izine, sağ tarafta ise çok sayıda saçma izine rastlandı.

EVDE TÜFEK VE FİŞEK ELE GEÇİRİLDİ

Otomobilin terk edildiği sokaktaki evde oturanların konuyla bağlantısının olabileceğini düşünen polis, içeride arama yaptı. Aramada, ruhsatsız av tüfeği ve çok sayıda dolu fişek ele geçirildi. Olayda kullanılan silahlardan biri olduğu düşünülen tüfek ve fişekler incelenmek üzere polis merkezine götürüldü.

Polis ekipleri diğer aracın plakasını ve kaçan şüphelilerin kimliğini belirleyip yakalamak için çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarının görüntülerini incelemeye aldı.

DHA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Nebahat Çehre'den Beren Saat'e duygusal mesaj!
Bir daha birlikte başrol yok
Kontrolde tedirgin bekleyiş 
Hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı! Takipçi mi satın alıyor?
Ebru Şallı nişanlısı için kesenin ağzını açtı
<p>İstanbul´da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Unkapanı altgeçidini su bastı. Ekiplerin su tahli

Köprü Altında Biriken Sudan Ceset Çıktı!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

İstanbul'dan sağanak görüntüleri!

Dev balina sahile vurdu: Vinç taşıyamadı