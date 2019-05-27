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27 Mayıs 2019 Pazartesi 18:27 | Son Güncelleme: 27 Mayıs 2019 Pazartesi 18:27

Antalya'da Kanyon'da kaybolan kadınları jandarma kurtardı

Antalya'da Kanyon'da kaybolan kadınları jandarma kurtardı

Antalya’nın Kemer ilçesinde yürüyüşe çıktıkları Göynük Kanyonu’nda yollarını kaybedip mahsur kalan 3 kadın, jandarma tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Antalya’dan otomobille Göynük Kanyonu’na gelen Esra Y.(27), Yurdanur T.(34) ve Meltem A.(29), kanyona tırmanmaya başladı. Mezarlıkdibi Mevkii’ne doğru ilerleyen yürüyüşçü kadınlar, akşam üzeri geri dönerken yollarını kaybetti. 

Telefonla 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan kadınlara, Mustafa Duran ve Raci Yılmaz isimli vatandaşların rehberliğinde kanyona giren Jandarma Arama Kurtarma(JAK) ekiplerince 7 kilometre uzaklıkta ulaşıldı. Kadınlarla önce el feneriyle işaretleşerek iletişim kuran jandarma ekipleri ve gönüllü vatandaşlar, mahsur kalan kadınları alıp güvenli bölgeye indirdi. Kadınların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. 

İHA

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