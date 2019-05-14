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  3. Antalya'da kaçak kazı sırasında patlama: 1 ölü, 1 yaralı

Antalya'da kaçak kazı sırasında patlama: 1 ölü, 1 yaralı

Antalya'da kaçak kazı sırasında patlama: 1 ölü, 1 yaralı

Meydana gelen patlama ile ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki kırsal bölgede kaçak kazı sırasında meydana gelen patlamada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Doyran Mahallesi bölgesinde kaçak kazı yapıldığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Olayda bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı. Yaralı, hastanede tedavi altına alındı. Kaçak kazı sırasında meydana gelen olayla ilgili 4 şüpheli yakalandı.

(AA)

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