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Antalya'da iki hafta önce fabrikası yanan adamın şimdi de evleri yandı

Antalya'da iki hafta önce fabrikası yanan adamın şimdi de evleri yandı

Antalya'nın Kepez ilçesinde iki hafta önce plastik bidon üretim fabrikası yanan iş adamının şimdi de evleri yandı.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Caddesi'nde, Süleyman Aksu'ya ait 4 katlı binanın en üst katında kiracı olan Hakan ve Ayşe Kiriş çiftinin evinde yangın çıktı.

Elektrik kontağından çıktığı ihtimali üzerinde durulan yangın, kısa sürede yayıldı. Yangın, Kepez Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen Aksu'nun oturduğu yan daireye de sıçradı.

Yaklaşık iki saatlik çalışma sonucu söndürülen yangında, evler kullanılamaz hale geldi.

Yangın nedeniyle evlerinden çıkan Hakan ve Ayşe Kiriş ile yan dairedeki Naime Aksu, söndürme çalışmalarını gözyaşlarıyla izledi.

Baygınlık geçiren Ayşe Kiriş'e, 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti.

Evlerin sahibi Süleyman Aksu'nun, 22 Nisan'da Kepez'in Zeytinlik Mahallesi'nde çıkan yangında, bir başkasına kiraladığı plastik bidon üretim fabrikasının da kül olduğu öğrenildi.

(AA)

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