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  3. Antalya'da hayvan katliamı: 2'si yavru 4 köpek zehirlenerek öldürüldü

Antalya'da hayvan katliamı: 2'si yavru 4 köpek zehirlenerek öldürüldü

Antalya'da hayvan katliamı: 2'si yavru 4 köpek zehirlenerek öldürüldü

Antalya'da akılalmaz bir vahşet yaşandı. Alanya ilçesinde 2'si yavru 4 sokak köpeği, zehirlenerek öldürülmüş olarak bulundu.

Kestel Mahallesi Baraj Caddesi'nde oturanlar, bu gece sahur vakti uyandıklarında, bir süredir besledikleri sokak köpeklerini hareketsiz yatarken buldu. Yapılan incelemede zehirlendiği anlaşılan 2'si yavru, 4 köpek veterinere götürüldü. Burada yapılan kontrollerde köpeklerin öldüğü belirlendi.

Duruma tepki gösteren vatandaşlar köpekleri zehirleyenlerin bulunması için Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'ndan yardım istedi. İhbar üzerine jandarma ekipleri olayla ilgili araştırma başlattı.


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