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Antalya'da banka soygunu girişimi

Antalya'da banka soygunu girişimi

Antalya'da bir banka şubesinde silahlı soygun girişiminde bulunan zanlı, ikna edilerek gözaltına alındı.

Antalya'da bir bankaya soygun amacıyla giren kişi çalışanları dışarı çıkartıp güvenlik görevlisini rehin aldı. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Zanlı, ikna edilerek gözaltına alındı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki bir bankanın şubesine giren silahlı bir kişinin soygun girişiminde bulunması üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Konyaaltı Caddesi Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir bankanın şubesinde silahlı soygun girişiminde bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Şüpheli banka çalışanlarını dışarı çıkararak güvenlik görevlisini rehin aldı. Özal Harekat polisleri de bölgede hazır bekletildi.

Soygun girişiminde bulunan zanlı, ikna edilerek gözaltına alındı.


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