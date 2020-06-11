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  3. Antalya'da hareketli anlar... Özel hareket devreye girdi!
11 Haziran 2020 Perşembe 11:58 | Son Güncelleme:

Antalya'da hareketli anlar... Özel hareket devreye girdi!

Antalya'da hareketli anlar... Özel hareket devreye girdi!

Antalya'da evinin penceresinden aşağıya eşya atan kişi, özel harekat polisleri tarafından ikna edildi

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Konyaaltı ilçesi Altınkum Mahallesi Çamlık Caddesi'ndeki bir apartmanın ikinci katından yola eşya atıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

U.K. (39) kapısını kilitlediği evine kimsenin girmesine izin vermeyince adrese özel hareket polisleri sevk edildi.

Evin kapısı, polisler tarafından levye ve koçbaşı kullanılarak açıldı.

İkna edilen U.K, polis merkezine götürüldü.

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