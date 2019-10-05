Antalya'da genç kızların sosyal medyada 'niye küfür ediyorsun' kavgasında kan aktı

Olay, saat 15.15’de Kepez ilçesi Yeniemek Mahallesi 2562 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, arkadaş olan C. S.A ve S.İ. henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü kavga etti. İddiaya göre, S.İ., kavgalı arkadaşı C. S. A.’nın annesini telefonla arayarak hakaret etti.

Annesine hakaret edildiğini duyan C. S. A. ise S.İ.'ye buluşma teklifinde bulundu. İkili yüz yüze görüşmek için randevulaştı ve sokakta buluştu. Burada da tartışmaya başlayan iki genç kız birbirlerine girdi. Ardından C. S. A., iddiaya göre yanında getirdiği bıçakla sağ ve sol bacağından S.İ.'yi yaralayıp olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kanlar içerisinde yere yığılan S. İ. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Akdeniz Tıp Fakültesi Acili’ne kaldırıldı.

Polis, kaçan C. S. A.’yı ise olaydan yarım saat sonrası yakaladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)