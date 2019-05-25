Antalya'da dehşet! İş arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Olay, geçen yıl 28 Aralık'ta Kepez ilçesine bağlı Ünsal Mahallesi'nde meydana geldi. Akdeniz Sanayi Sitesi'nde iş makinesi tamircisi olarak çalışan Fevzi Gürün, daha önce birlikte çalıştığı eski iş arkadaşı Erkan Büyükdeğirmenci ile telefonda tartıştı. Tartışmanın ardından ikili, Gürün'ün evinin önünde görüşmek üzere randevulaştı. Ancak eski arkadaşlar, burada da tartışmayı sürdürdü.



Tartışma sırasında Büyükdeğirmenci, Gürün'ü vücudunun 8 yerinden bıçakladı. Büyükdeğirmenci kaçarken, Gürün ihbar üzerine gelen ambulansla kaldırıldığı Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde kurtarılamadı. Polisin peşine düştüğü Erkan Büyükdeğirmenci, Isparta'da yakalanıp tutuklandı.

Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan Erkan Büyükdeğirmenci hakkında mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, 'cinayetin haksız tahrik altında işlendiğini' belirterek, 18 yıla kadar hapis cezası verilmesini istedi.

Sanık avukatı ise mütalaaya karşı savunma yapmak için süre ve olay gününe ait HTS kayıtlarının çıkarılmasını talep etti. Mahkeme, duruşmayı erteledi.

(DHA)