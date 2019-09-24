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Antalya'da dehşet: Engelli kadın bıçaklanarak öldürüldü

Antalya'da dehşet: Engelli kadın bıçaklanarak öldürüldü

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bedensel engelli kadın, evinde bıçaklanmış olarak ölü bulundu.

Demircikara Mahallesi Göller Caddesi'nde tek katlı evde yaşayan ailenin 10 yaşındaki çocuğu Y.B, sabah uyandığında bedensel engelli annesi İnan B'yi hareketsiz halde bulunca komşulardan yardım istedi.

Komşuların haber vermesi üzerine gelen 112 Acil Servis ekibi, vücudunun birçok yerinden bıçaklanan İnan B'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri, evde yaptıkları incelemenin ardından öldürülen kadının kayınbiraderi H.B'yi gözaltına aldı.

İnan B'nin eşi M.B'nin de yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldığı öğrenildi.

AA

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