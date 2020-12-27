Antalya'da dehşet anları: Aracını polislerin üzerine sürdü

Antalya'da kısıtlama saatlerinde 'dur' ihtarına uymayan kimliği belirsiz sürücüler polisin üzerine araçlarını sürüp kaçtı. O anlar cep telefonuyla görüntülendi.

DHA'da yer alan haberde ilk olay, gece saatlerinde Kepez İlçesi Yeşilırmak Caddesi üzerinde meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında seyir halindeki araçları kontrol eden polis ekipleri, cadde üzerinde sürücüsünün kimliği henüz bilinmeyen bir otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, yol üzerinde bulunan polisin de üzerine aracını sürerek çarptı. Olayın ardından kaçan sürücüyü yakalamak için bir polis ekibi de aracın peşine düştü. O anlar, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

ARACI POLİSİN ÜZERİNE SÜRDÜ

İkinci olay ise Muratpaşa ilçesi Muratpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Sokak ortasında çalışan otomobiliyle uzun süre hareketsiz duran kişiyi kontrol etmek için polis ekipleri geldi. Polisler kimliği belirsiz sürücüyü araçtan indirmek için uzun süre uğraştı ancak sürücü aracın camını dahi açmadı. Tüm uyarılara rağmen araçtan inmeyen sürücü polis ekiplerinin üzerine aracını sürerek olay yerinden kaçtı. Kaçan iki sürücüyü yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.