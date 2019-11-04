Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6934
  • 6,357
  • 276.697
  • 99980.7
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Antalya'da asansörde mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı

Antalya'da asansörde mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı

Antalya'da asansörde mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde asansörde mahsur kalan biri çocuk 6 kişi kurtarıldı.

Eski Cami Mahallesi Kiremithane Caddesi'nde bulunan bir apartmanın asansörü hareket ettiği sırada düşerek birinci ve ikinci kat arasında durdu.

Asansörde aralarında 1,5 yaşındaki çocuk ve 84 yaşındaki yaşlı kadının da bulunduğu 6 kişi mahsur kaldı.

Apartman sakinlerinin haber vermesi üzerine itfaiye, polis ve asansör firmasının görevlileri geldi. Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından asansörde mahsur kalanlar kurtarıldı.

Kontrol amacıyla Kumluca Devlet Hastanesi'ne götürülen 6 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Asansör firmasının yetkilileri, asansörün ikinci kata geldiğinde otomatik kilidin devreye girmemesi sonucu kısmi olarak aşağıya düştüğünü ve birinci kat ile ikinci kat ara boşluğunda kaldığını bildirdi. Asansörde mahsur kalan Semih Sönmez ise ikinci kata geldiklerinde tam inecekleri sırada asansörün düştüğünü söyledi. Mahsur kaldıkları için korku ve panik yaşadıklarını anlatan Sönmez, "Kimseye bir şey olmamasına seviniyoruz." dedi.

AA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Mert Fırat'a büyük şok! Performansı beğenilmedi, sette kriz çıktı
Cem Yılmaz'dan beklenen açıklama geldi! 'Serenay ile...'
Meltem Miraloğlu yine şaşırttı! 'Hayatımda aldığım en doğru karardı'
Serdar Ortaç'tan şoke eden Chloe yorumu! 'Allah'tan boşandık'
Şimdi de övgü yağdırdı! 'Can akıllı çocuk'
<p>Valilikten yapılan açıklamada, Kızıltepe Belediye Başkanı Nilüfer Elik Yılmaz hakkınd

Görevden Alınan Belediye Başkanı Zorla Belediyeye Girmeye Çalıştı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Side Sualtı Müzesi 50 bin ziyaretçi ağırladı

Google Earth ile Yunanistan'da 'tanımlanamayan cisim' bulundu