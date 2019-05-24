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  3. Antalya'da 17 yaşındaki lise son sınıf öğrencisi not bırakarak intihar etti

Antalya'da 17 yaşındaki lise son sınıf öğrencisi not bırakarak intihar etti

Antalya'da 17 yaşındaki lise son sınıf öğrencisi not bırakarak intihar etti

Antalya’nın Aksu ilçesinde mahalle muhtarının 17 yaşındaki oğlu lise son sınıf öğrencisi, sabah erken saatlerinde boğazına bağladığı iple intihar etti. Gencin ölmeden önce boğazındaki iple öz çekim yaparak sosyal medya hesabından paylaştığı ifade edildi.

Olay, Aksu ilçesine bağlı Kemerağzı Mahallesinde meydana geldi. Mahalle muhtarı Aydın Tezcan Y., sabah saat 10.00 sıralarında evinin üst katında uyuyan oğlunu görmeyince uyandırmak için odasına doğru hareket etti. Oğlunun odasına açılan kapının kilitli olduğunu gören ve daha sonra kilidi kıran Tezcan Y., Antalya Antalya Ticaret Borsası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi 17 yaşındaki oğlu C.Y’nin odasına çıkan merdivende kendini iple astığını gördü. Koşarak oğlunun boynundaki ipi kesen Tezcan Y., durumu hemen 112 ekiplerine bildirdi. 112 ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemede gencin hayatını kaybettiğini belirledi. 

Arkasında not bıraktı

Üniversite sınavına hazırlandığı öğrenilen C.Y’nin son günlerde psikolojik sorunlar yaşadığı ve tedavi olmak için ilaç kullandığı ileri sürüldü. C.Y’nin bir hafta önce babası tarafından psikoloğa götürülerek tedavi olduğu öğrenildi. Öte yandan, genç arkasında bıraktığı notta, “Ölümümden kimse sorumlu değildir” ifadeleri yer aldı

Gencin intihar etmeden önce boğazındaki iple öz çekim yaparak sosyal medya hesabından paylaştığı ve paylaşımının altına, “Bu görüntüleri ne olursa olsun basına vermeyin. Kaç para verirlerse versinler. Bu size son vasiyetimdir” yazdığı ifade edildi. C.Y’in ölüm haberini alan arkadaşları da olay yerine gelerek uzun süre göz yaşı döktü. Arkadaşları gencin son günlerde çok mutlu olduğunu ve bunun dikkat çektiğini ifade ettiler. Olay yeri ekibinin incelemelerin ardından C.Y’nin cesedi kesin ölüm sebebi araştırılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

İHA

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