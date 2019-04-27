Antalya seçim sonuçları kim kazandı?
31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Menderes Mehmet Tevfik Türel, CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Muhittin Böcek old
31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Menderes Mehmet Tevfik Türel, CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Muhittin Böcek oldu. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na resmi olmayan sonuçlara göre CHP'li Muhittin Böcek seçildi.
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Antalya’da resmi olmayan sonuçlara göre, büyükşehir belediye başkanlığını CHP'li Muhittin Böcek kazandı.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI
AK Parti Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı: Menderes Tevfik Türel
CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı: Muhittin Böcek
DSP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı: Mustafa Reşat Oktay
SP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı: Ali Aktaş
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ANTALYA SEÇİM SONUÇLARI- 2014
Antalya’da 30 Mart 2014 yerel seçim sonuçlarında AK Parti %36,4 oy oranına, CHP %34,6 oy oranına, MHP %24,3 oy oranına sahip oldu.
30 Mart yerel seçimlerinin kesin sonuçları açıklandı. Büyükşehir belediye başkanlığı seçimlerinde AK Parti oyların yüzde 45,54'ünü alarak birinci parti oldu.
Seçime 26 siyasi partinin katıldığını hatırlatan Güven, 30 büyükşehir, 51 il belediye, 961 ilçe, 390 belde belediye başkanlığı, 20 bin 500 belediye meclis üyeliği, bin 251 il genel meclisi üyeliği 49 bin 707 muhtarlık ve ihtiyar heyeti meclisi üyeliği için seçim yapıldığını açıkladı.
Büyükşehirlerde 40 milyon 727 bin 194 seçmenden 36 milyon 440 bin 968'inin oy kullandığını belirten Güven, katılım oranının yüzde 89,48 olduğunu bildirdi. Güven, 2009 yılındaki yerel seçime katılımın yüzde 83 oranında olduğunu hatırlattı.
Güven, belediye başkanlığı seçimi için oy kullanan seçmen oranının yüzde 89,2, il ve belde belediye meclisi seçimlerine katılım oranının yüzde 89,15 olduğunu bildirdi.
2014 YILI YEREL SEÇİMLERİ PARTİLERİN ADAYLARI KİMDİ?
AK Parti Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı: Menderes Tevfik Türel
CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı: Mustafa Akaydın
MHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı: Kemal Çelik
ANTALYA’NIN KAÇ TANE İLÇESİ VARDIR?
Antalya, Türkiye'nin bir ili ve en kalabalık beşinci şehri. 2016 sonu itibarıyla İl Nüfusu: 2.328.555'tir. İlin yüzölçümü 20.177 km²'dir. İlde km²'ye 115 kişi düşmektedir. 19 İlçe ve belediye, bu belediyelerde toplam 910 mahalle bulunmaktadır.
Akseki
Aksu
Alanya
Demre
Döşemealtı
Elmalı
Finike
Gazipaşa
Gündoğmuş
İbradı
Kaş
Kemer
Kepez
Konyaaltı
Korkuteli
Kumluca
Manavgat
Muratpaşa
Serik