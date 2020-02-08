Annesinden ihmal ayırdı

Gaziantep’te önceki gün doğum sancısı tutan hamile Cennet Damar (35) özel bir hastaneye kaldırıldı, kız bebek dünyaya getirdi. Ancak doğum sonrası alındığı ameliyatta yaşamını yitirdi. Yusuf Damar, doğumdaki komplikasyona rağmen doktorların eşini bırakıp gittiğini iddia ederek suç duyurusunda bulundu. Hastaneye sabah gittiklerini ve eşinin doğuma alındıktan kısa süre sonra bebeğin odaya getirildiğini belirten Damar, “Eşimi sorduğumda doktor, ‘kanaması var. 10 dakika sonra hastanızı getirirler’ dedi” diye konuştu.

HASTANE DE ŞİKAYETÇİ OLDU

Akşama kadar eşinin ameliyathanede tutulduğunu belirten acılı eş, “Doktor, ameliyathaneye girdi sonra çıkmadı. Saat 22.00 sıralarında polisler geldi. Eşimin vefat ettiğini anladık. Kapıyı zorlayarak içeri girdim. Eşimi ameliyathanede öylece bırakıp kaçmışlardı” dedi. Suçlamaları reddeden hastane yetkilileri, ailenin taşkınlık çıkardığı için polis ekiplerinin geldiğini, oluşan hasar nedeniyle de şikayetçi olduklarını söyledi.

(DHA)