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12 Ekim 2020 Pazartesi 22:48 | Son Güncelleme:

Annesi gözleri önünde katledildi

Annesi gözleri önünde katledildi
DHA

İstanbul Esenyurt'ta önceki gece bir binanın bodrum katında yaşayan Suriyeli çiftin tartışması kanlı bitti.

Bıçaklı şahıs, 4 yaşındaki çocuğunu yanında karısını boynundan ve vücudundan defalarca bıçaklayıp katletti. Sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine eve gelen polis, genç kadının cansız bedeniyle karşılaştı. 

Olay yerinde polise teslim olan katil zanlısı karakola götürüldü. Annesinin cesedi başında ağlayan küçük çocuğu ise polisler sakinleştirildi. Annesi ölen, babası da tutuklanan çocuk, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi. 

Küçük çocuğu polis memurları sakinleştirdi.

<p>Editör-Kurgu: Ezgi Aşık / <a href='mailto:ezgi.asik@turkmedya.com.tr'>ezgi.asik@turkmedya.com.tr<

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