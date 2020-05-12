Anneler Günü'nü kutlamayan kocasını vurdu

SONER KAN

Adana Seyhan’da önceki gece Gizem ve Cengiz Akarsu çifti tartıştı. İddiaya göre genç kadın, ‘Anneler Günü’nü kutlamadığı gerekçesiyle kocasına tepki gösterdi, olay büyüdü. Eski uzman çavuş olan Cengiz Akarsu, beylik tabancasını çekip, eşini ölümle tehdit etti. Daha sonra koltuğa attığı o silahı karısı aldı ve tetiğe bastı. Göğsünden vurulan adam, komşuların çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

‘ÖLÜMÜ BEKLİYORDUM’



Polislerce gözaltına alınan Gizem Akarsu ifadesinde, “Eşim, silahını kafama dayadı. Korkudan gözlerimi kapatıp, ölümü bekliyordum ama ateş etmedi” dedi. Daha sonra silahı alarak kocasına doğrulttuğunu söyleyen kadın “O da elimdeki silahı almak isterken arbede yaşandı. Silah birden ateş aldı. Eşim kanlar içinde kaldı” diye konuştu. Çiftin ikinci evliliklerini yaptıkları, Cengiz Akarsu’nun önceki eşinden 2, Gizem Akarsu’nun da önceki evliliğinden 1 çocuğu olduğu öğrenildi.

BİRBİRLERİNE SİLAH ÇEKTİLER



Tedaviye alınan Cengiz Akarsu’nun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi

TUTUKLANDI



Adliyeye sevk edilen Gizem Akarsu, mahkemece tutuklandı.