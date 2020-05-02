Anneler Günü şiirleri yayında! En güzel, kısa, uzun, 2, 3, 4 kıtalı Anneler Günü şiirleri ve sözleri
2020 Anneler Günü için geri sayım devam ediyor. Her sene Mayıs'ın ikinci pazar günü kutlanan Anneler Günü bu sene 10 Mayıs'a denk geliyor. Çocuklar anneleri için en güzel şiirleri ezberlemek, resim çizdikleri kağıtlara yazmak ve hediye olarak annelerine vermek istiyor. Annelerin değerinin gösterildiği ve onların onure edildiği bu özel Anneler Günü için en güzel şiirleri sizler için derledik. İşte en güzel, kısa, uzun, 2, 3, 4 kıtalı Anneler Günü şiirleri ve sözleri..
En güzel, kısa, uzun, 2, 3, 4 kıtalı Anneler Günü şiirleri ve sözleri yoğun bir şekilde araştırılıyor. Bu yıl 10 Mayıs Pazar gününe denk gelen Anneler Günü için hediye hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Koronavirüs salgını nedeni ile evlerde kaldığımız şu günlerde online alışverişler ve evde el elemeği hediye örnekleri öne çıkıyor. Hediyelerinin yanında guygularını en güzel şekilde ifade edebilecek şiirleri ve sözleri yazmak isteyenler "Anneler Günü şiirleri"ni araştırıyor. Çocuklar ise anneleri için en güzel şiirleri ezberlemek istiyor. İşte en güzel, duygu dolu Anneler Günü şiirleri ve sözleri..
ANNELER GÜNÜ ŞİİRLERİ
ANNEM
Annemi ben çok severim,
Melek annem, güzel annem,
Üzülmesin sakın derim
Melek annem, güzel annem.
İyi doğru sözler onda,
Şefkat dolu gözler onda,
Sevgi, ışık var yolunda,
Melek annem, güzel annem.
Anne yüzü ne asil yüz,
Anne gözü ne derin göz,
Anne özü, pırlanta öz,
Melek annem, güzel annem.
O gülerse çağlayanım,
O ağlarsa ağlayanım,
Ona gönül bağlayanım;
Melek annem, güzel annem.
ANNE
Ağaç olsan
Dal olurum anne
Yaprak olurum
Sana gelirim
Deniz olsan
Sel olurum anne
Irmak olurum
Sana gelirim
Bahçe olsan
Gül olurum anne
Toprak olurum
Sana gelirim
Güneş olsan
Yol olurum anne
Bayrak olurum
Sana gelirim
ANNECİĞİM
Anneciğim bugün sen dur
Ben bakayım sana ne olur
Ne istersen pişireyim
Evi silip devrişeyim
Ben doldurdum aklarını
Ödeyemem haklarını
Bugün senin günün anne
Bak kendini yordun gene
Canım kadar sevdiğim kim
CANIM ANNEM
Yemeyip de yediren,
Giymeyip de giydiren,
Her an bizi düşünen
Canım annem, gül annem.
Kol açıp, kanat geren,
Ömrünü bize veren,
Biz gülünce sevinen
Canım annem, gül annem.
ANNECİĞİM
Ak saçlı başını alıp eline,
Kara hülyalara dal anneciğim!
O titrek kalbini bahtın yeline,
Bir ince tüy gibi sal anneciğim!
Sanma bir gün geçer bu karanlıklar,
Gecenin ardında yine gece var;
Çocuklar hıçkırır, anneler ağlar,
Yaşlı gözlerinle kal anneciğim!
Gözlerinde aksi bir derin hiçin,
Kanadın yayılmış, çırpınmak için;
Bu kış yolculuk var, diyorsa için,
Beni de beraber al anneciğim!...
DÜNYADAKİ MELEĞİM
Dünya ya gelmeden önce,
Yalvardım Yaradan'a.
Ağladım hıçkıra, hıçkıra
Nasıl yaşarım Dünya'da?
Ulu Yaradan buyurdu:
Gönderdim bir melek Dünya'ya
O yemez, seni yedirir.
O giymez, seni giydirir
Ben onu nasıl bilicem?
Sen ona anne diyecen.
ANNE SEVGİSİ
Sıcağın sinmiş bana,
Seni severim ana,
Sensiz bana kan veren
Sensin bana can veren.
Küçükken yudum yudum,
Sütlerinle uyudum.
Kulağıma ninniler,
Neler söyledin neler.
Beni büyüttün ana,
Beni yürüttün ana,
Göremeyince seni
Kucaklarım gölgeni
SAKLA BENİ ANNE
Sen ninni söylerken anne
Ak güvercinler evimize
Gelinböcekleri konuyor
Saçımın tellerine
Sen masal söylerken anne
Mor menekşeler açıyor sesinde
Yüzünden kalkan kelebekler
Yavaşça konuyor kirpiklerime
Sen ninni söylerken anne
Başucumda mı uykum
Yastığımın altında mı
Söyle girsinler gözlerime
Söyle şu kedilere anne
Miyavlamasınlar eğri büğrü
Oyuncağımı korkutmasınlar
Girmesinler düşüne
Yumuyor gözlerimi gizli bir el
Yüzünü göremiyorum anne
Sar beni sakla beni
Sıcak sevgiler içine
Tavan nere gitti anne
Nere gitti evimizin duvarları
Daya ellerini anneciğim
Kediler düşmesin üstüme
Ali YÜCE
ANAMA
Emzirdi salladı uyuttu Anam
Doğurdu beni Sivas ilinde
Sivralan Köyünde tarla yolunda
Azığı sırtında orak elinde
Taşlı tarlalarda avuttu Anam
Ben yürürdüm Anam bakar gülerdi
Huysuzluk edersem kalkar döverdi
Hemen kucaklayıp okşar severdi
Çirkin huylarımı soyuttu Anam
Çocuğudum Anam bana ders verdi
Okumamı çalışmamı ön gördü
Milletine bağlı ol da dur derdi
Vatan sevgisini giyitti Anam
Tükenmez borcum var Anama benim
Onun varlığından oldu bedenim
Kimi köylü kızı kimisi hanım
Ta ezel tarihte kayıtlı Anam
Veysel der kopar mı Analar bağı
Analar doğurmuş ağayı beyi
İşte budur sözlerimin gerçeği
Okuttu öğretti büyüttü Anam
AŞIK VEYSEL ŞATIROĞLU
ANNELER GÜNÜ SÖZLERİ
Bir anne, yüreği dibinde her zaman bir af bulunan bir uçurumdur. Balzac
Kalplerimizi sevgiyle kapsayan, varlıklarıyla bizi yaşama bağlayan tüm annelerimizin, anneler günü kutlu olsun. Anonim
Cennet anaların ayakları altındadır. Hz. Muhammed
Annem senin sevgin dünyamı ısıtan tek güneştir. Hiç ışığın eksilmeyecek biliyorum. Varlığınla mutluyum. Anneler günün kutlu olsun sevgili annem.
Anne bir sanatçıdır, en güzel eseri de yavrusudur.
Anneler belki her şeyi göremezler ama kalpleriyle duyalar.
Her şeye değer senin sonsuz sevgin. Annem annem, seni çok arıyorum, çok özledim. Anneler günün kutlu olsun biricik meleğim.
Dünyada kimseyi seni sevdiğim kadar sevemem, bağlanamam. Anneler günün kutlu olsun canım annem.
Söyleyeceğim hiç bir söz, sevgine ve desteğine teşekkür edemeyecek biliyorum. Anneler Günün kutlu olsun!
Hayatım boyunca beni hep destekledin ve teşvik ettin. Anneler Günün kutlu olsun!
Sen benim kalbimin içinde tuttuğum en güzel şeysin, Anneler Günün kutlu olsun!
Bana yolları göstermek için orada olduğun sürece, hiçbir şey için endişelenmem gerekmiyor. Seni seviyorum anneciğim. Anneler Günün kutlu olsun!
Sarılmaya ihtiyacım olduğunda, kolların benim için her zaman açık. Bir arkadaşa ihtiyacım olduğunda, her zaman yanımdasın. Bir derse ihtiyacım olduğunda, en iyi öğretmensin. Gücün ve sevgin bana her zaman rehberlik ediyor. Seni çok seviyorum anneciğim, Anneler Günün kutlu olsun!
Çocukken, bana örnek olmak için benden önce; gençken, her ihtiyacım olduğunda beni gözetmek için arkamdan, yetişkin olduğumda ise destek vermek için hep yanımda yürüdün. Her an yanımda olduğun için sana minnettarım. Anneler Günün kutlu olsun!
Gözyaşı döktüğümde, neşeli olduğumda ya da korktuğumda, yanımda her zaman sen vardın. Her zaman orada olduğunu biliyorum, Anneler Günün kutlu olsun!