Anneler Günü şiirleri en güzel kısa, uzun şiirler: 2,3,4,6 kıtalı en anlamlı Anneler Günü şiirleri burada!
Anneler Günü heyecanı şimdiden başladı. Bu yıl corona virüsü sebebi ile Anneler Günü evlerimizde geçecek. Bu özel ve anlamlı günde annelerine sevgisini, minnetini belli etmek isteyen çocuklar en güzel şiirleri araştırmaya başladılar. Anneler Günü şiirleri en güzel kısa, uzun şiirleri bizde sizler için derledik. 2,3,4,6 kıtalı en anlamlı Anneler Günü şiirlerine haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.
Anneler Günü 2020 şiirleri hakkında araştırmalar güncel olarak gerçekleştiriliyor. Anneler Günü yaklaşırken heyecan artmaya başladı. Anneler Günü, anneleri anmak ve onurlandırmak amacıyla tüm dünyada farklı zamanlarda kutlanan özel gündür. Anneler Günü sevginizi ve verdiğiniz değeri göstermek açısından son derece önemlidir. Bu özel ve anlamlı günde annesine en güzel, en anlamlı şiiri okumak isteyen çocuklar Anneler Günü şiirlerini araştırıyorlar. Anneler Günü şiirleri en güzel kısa, uzun şiirlere haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. 2,3,4,6 kıtalı en anlamlı Anneler Günü şiirleri burada...
ANNELER GÜNÜ ŞİİRLERİ EN GÜZEL KISA, UZUN ŞİİRLER
Anneme
Canım annem her zaman sen benim yanımdaydın,
Ben daha hiçbir şeyi bilmezken sen karşımdaydın,
Seninle öğrendim yaşamı seninle öğrendim her şeyi
Şimdi her zaman diyorum iyi ki yanımdaydın.
En Güvenli Liman
Dalgalar yükseldiğinde bir liman arar gemiciler
Sığındıkları limanda hep yalnız olurlar
Onların fırtınadan koruyacak olanlar
Sadece bir çatı ya da kiremit değiller
Fırtına dindiğinde bile orada beklerler
Gidecek hiçbir yer bulamayan gemiciler
Ancak annelerinin kucağına dönmek isterler
Çünkü en güvenilir limandır anneler
Seni Unutmadım Anne
Seni unutmadım anne,
Ben artık büyüdüm ve uzaktayım
Seni unutmadım anne,
Şimdi çok uzaklarda olsam da yanındayım.
En Büyük Sevgim
Ağaçların altına oturduğumda,
Güneşten bunalıp bir soluklandığımda,
Esen rüzgârlar hep tatlı bir meltem getirdiğinde,
Annem gelir ansızın aklıma.
Herkes gelip geçiyor,
Hiçbir şey ebedi kalmıyor,
Bir tek sen kalıyorsun,
En büyük sevgim annem oluyor.
Cennet Annem
Annem benim biriciktir,
Cennet kendisiyle özdeştir,
Annem hiç üzülmesin derim,
Ben annemi her şeyden çok severim.
Anneler, anneler, cefakar anneler,
Çocukları için her şeyi veren anneler,
Veren her zaman alandan üstündür denilmiş,
Ancak sen benden her zaman üstün oldun canım annem.
Gülerse Mutluyum
Annem gülerse her şey onda,
Annem gülerse her şey yolunda,
Sevgi, mutluluk, güzellik hepsi onda,
Her zaman mutlu eder yanında.
O ağladığında ben de üzülürüm,
Karalar bağlar otururum,
Annem güldüğünde her şey gelip geçer,
Annem ile her şeyden üstün olurum.
Canım annem, sen hep gül,
Sana alınacak hediye yetmez bir tek gül,
Her zaman ben seninle olacağım,
Sensiz benim hayatım bir çöl.
ANNEM ANNEM
Annem, annem canım annem,
Sevgilidir benim annem.
Vücudundan bir parçayım,
Damarımda kanım annem.
Bir ömür boyunca beni,
Besledin sen gündüz gece.
Dilimden hiç bırakamam,
Ben de seni hece, hece.
Kalbime işledim seni,
Tespih eyledim ismini.
Çok severim ben annemi,
Herkes sevsin annesini.
DOKUZ AY KOYNUNDA
Dokuz ay koynunda gezdirdi beni
Ne cefalar çekti ne etti Anam
Acı tatlı zahmetime katlandı
Uçurdu yuvadan yürüttü Anam
Anaların hakkı kolay ödenmez
Analara ne yakışmaz ne denmez
Kan uykudan gece kalkar gücenmez
Emzirdi salladı uyuttu Anam
O doğurdu beni Sivas ilinde
Sivralan Köyünde tarla yolunda
Azığı sırtında orak elinde
Taşlı tarlalarda avuttu Anam
Ben yürürdüm Anam bakar gülerdi
Huysuzluk edersem kalkar döverdi
Hemen kucaklardı okşar severdi
Çirkin huylarımı soyuttu Anam
Çocuğudum Anam bana ders verdi
Okumamı çalışmamı ön gördü
Milletine bağlı ol da dur derdi
Vatan sevgisini giyitti Anam
Tükenmez borcum var Anama benim
Onun varlığından oldu bedenim
Kimi köylü kızı kimisi hanım
Ta ezel tarihte kayıtlı Anam
Veysel der kopar mı Analar bağı
Analar doğurmuş ağayı beyi
İşte budur sözlerimin gerçeği
Okuttu öğretti büyüttü Anam
-Aşık Veysel ŞATIROĞLU
ANNELER GÜNÜ SÖZLERİ
-Bir kadını süsü ve makyajı değil, anneliği güzelleştirir.
-Bana bir gün verin içinde sadece annem olsun.
-Paha biçilemeyen tek şey anne sevgisidir.
-En yüce ve en derin sevgi anne sevgisidir.
-Anne ile evladı arasında kopan tek bağ göbek bağıdır.
-Allah’ın rahmetinin en güzel tecellisi annedir.
-Anne olmak demek çocuğu uyuduktan sonra uyumak demektir.
-Gençlik geçer aşk söner arkadaşlık yaprakları dökülür fakat bir annenin gizli ümitleri baki kalır.
-Kadınlar zayıftır ama analar kuvvetlidir.
-Anne kalbi, çocuğun okuludur.
ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?
Dünyanın çeşitli ülkelerinde Anneler Günü’nün farklı tarihlerde kutlanmasına karşın, Danimarka, Finlandiya, İtalya, Türkiye, Avustralya ve Belçika’da Anneler Günü mayıs ayının ikinci pazarında kutlanmaktadır. Dolayısıyla ülkemizde Anneler Günü 10 Mayıs 2020 tarihinde kutlanacak.