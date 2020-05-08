Anneler Günü şiirleri en güzel kısa, uzun şiirler: 2,3,4,6 kıtalı en anlamlı Anneler Günü şiirleri burada!

Anneler Günü 2020 şiirleri hakkında araştırmalar güncel olarak gerçekleştiriliyor. Anneler Günü yaklaşırken heyecan artmaya başladı. Anneler Günü, anneleri anmak ve onurlandırmak amacıyla tüm dünyada farklı zamanlarda kutlanan özel gündür. Anneler Günü sevginizi ve verdiğiniz değeri göstermek açısından son derece önemlidir. Bu özel ve anlamlı günde annesine en güzel, en anlamlı şiiri okumak isteyen çocuklar Anneler Günü şiirlerini araştırıyorlar. Anneler Günü şiirleri en güzel kısa, uzun şiirlere haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. 2,3,4,6 kıtalı en anlamlı Anneler Günü şiirleri burada...

ANNELER GÜNÜ ŞİİRLERİ EN GÜZEL KISA, UZUN ŞİİRLER



Anneme

Canım annem her zaman sen benim yanımdaydın,

Ben daha hiçbir şeyi bilmezken sen karşımdaydın,

Seninle öğrendim yaşamı seninle öğrendim her şeyi

Şimdi her zaman diyorum iyi ki yanımdaydın.

En Güvenli Liman

Dalgalar yükseldiğinde bir liman arar gemiciler

Sığındıkları limanda hep yalnız olurlar

Onların fırtınadan koruyacak olanlar

Sadece bir çatı ya da kiremit değiller





Fırtına dindiğinde bile orada beklerler

Gidecek hiçbir yer bulamayan gemiciler

Ancak annelerinin kucağına dönmek isterler

Çünkü en güvenilir limandır anneler





Seni Unutmadım Anne

Seni unutmadım anne,

Ben artık büyüdüm ve uzaktayım

Seni unutmadım anne,

Şimdi çok uzaklarda olsam da yanındayım.





En Büyük Sevgim

Ağaçların altına oturduğumda,

Güneşten bunalıp bir soluklandığımda,

Esen rüzgârlar hep tatlı bir meltem getirdiğinde,





Annem gelir ansızın aklıma.

Herkes gelip geçiyor,

Hiçbir şey ebedi kalmıyor,

Bir tek sen kalıyorsun,

En büyük sevgim annem oluyor.

Cennet Annem

Annem benim biriciktir,

Cennet kendisiyle özdeştir,

Annem hiç üzülmesin derim,

Ben annemi her şeyden çok severim.





Anneler, anneler, cefakar anneler,

Çocukları için her şeyi veren anneler,

Veren her zaman alandan üstündür denilmiş,

Ancak sen benden her zaman üstün oldun canım annem.





Gülerse Mutluyum

Annem gülerse her şey onda,

Annem gülerse her şey yolunda,

Sevgi, mutluluk, güzellik hepsi onda,

Her zaman mutlu eder yanında.





O ağladığında ben de üzülürüm,

Karalar bağlar otururum,

Annem güldüğünde her şey gelip geçer,

Annem ile her şeyden üstün olurum.





Canım annem, sen hep gül,

Sana alınacak hediye yetmez bir tek gül,

Her zaman ben seninle olacağım,

Sensiz benim hayatım bir çöl.





ANNEM ANNEM

Annem, annem canım annem,

Sevgilidir benim annem.

Vücudundan bir parçayım,

Damarımda kanım annem.





Bir ömür boyunca beni,

Besledin sen gündüz gece.

Dilimden hiç bırakamam,

Ben de seni hece, hece.





Kalbime işledim seni,

Tespih eyledim ismini.

Çok severim ben annemi,

Herkes sevsin annesini.

DOKUZ AY KOYNUNDA

Dokuz ay koynunda gezdirdi beni

Ne cefalar çekti ne etti Anam

Acı tatlı zahmetime katlandı

Uçurdu yuvadan yürüttü Anam

Anaların hakkı kolay ödenmez

Analara ne yakışmaz ne denmez

Kan uykudan gece kalkar gücenmez

Emzirdi salladı uyuttu Anam

O doğurdu beni Sivas ilinde

Sivralan Köyünde tarla yolunda

Azığı sırtında orak elinde

Taşlı tarlalarda avuttu Anam

Ben yürürdüm Anam bakar gülerdi

Huysuzluk edersem kalkar döverdi

Hemen kucaklardı okşar severdi

Çirkin huylarımı soyuttu Anam

Çocuğudum Anam bana ders verdi

Okumamı çalışmamı ön gördü

Milletine bağlı ol da dur derdi

Vatan sevgisini giyitti Anam

Tükenmez borcum var Anama benim

Onun varlığından oldu bedenim

Kimi köylü kızı kimisi hanım

Ta ezel tarihte kayıtlı Anam

Veysel der kopar mı Analar bağı

Analar doğurmuş ağayı beyi

İşte budur sözlerimin gerçeği

Okuttu öğretti büyüttü Anam

-Aşık Veysel ŞATIROĞLU

ANNELER GÜNÜ SÖZLERİ

-Bir kadını süsü ve makyajı değil, anneliği güzelleştirir.

-Bana bir gün verin içinde sadece annem olsun.

-Paha biçilemeyen tek şey anne sevgisidir.

-En yüce ve en derin sevgi anne sevgisidir.

-Anne ile evladı arasında kopan tek bağ göbek bağıdır.

-Allah’ın rahmetinin en güzel tecellisi annedir.

-Anne olmak demek çocuğu uyuduktan sonra uyumak demektir.

-Gençlik geçer aşk söner arkadaşlık yaprakları dökülür fakat bir annenin gizli ümitleri baki kalır.

-Kadınlar zayıftır ama analar kuvvetlidir.

-Anne kalbi, çocuğun okuludur.

ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?

Dünyanın çeşitli ülkelerinde Anneler Günü’nün farklı tarihlerde kutlanmasına karşın, Danimarka, Finlandiya, İtalya, Türkiye, Avustralya ve Belçika’da Anneler Günü mayıs ayının ikinci pazarında kutlanmaktadır. Dolayısıyla ülkemizde Anneler Günü 10 Mayıs 2020 tarihinde kutlanacak.

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