Anneler Günü şarkı sözleri nasıl? Benim annem güzel annem sözleri sizlerle

Benim annem güzel annem sözleri yoğun bir şekilde araştırılıyor. Anneler Günü şarkı sözleri nasıl? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Bu sene Anneler Günü 10 Mayıs'ta kutlanacak. Çocuklar anneleri için Anneler Günü şarkısı ezberleyip söylemek istiyor. Bazı öğretmenler de öğrencilerine bu şarkıyı ezberlemelerini ve video çekip göndermelerini ödev olarak veriyor. İşte Anneler Günü şarkı sözleri haberimizde.

ANNELER GÜNÜ ŞARKI SÖZLERİ

Küçücükken başucumda

Bana ninni söylerdin

Sabahları uyanınca

Beni okşar severdin

Benim annem güzel annem

Beni al kollarına

Kucağında uyut beni

Ninniler söyle yine

Bugün hala kulağımda

Çınlıyor tatlı sesin

Benim annem kalbimin sen

En güzel yerindesin

Benim annem güzel annem

Beni al kollarına

Kucağında uyut beni

Ninniler söyle yine

PIRIL ANNELER GÜNÜ ŞARKISI

Sabah seninle uyanmak bana her şeyden güzel,

Tatlış yüzüne bakmak bildiğim her şeyden özel.

Senin pamuk ellerinden yediğim her şey çok güzel,

Patatesli yumurtayı da yapan yok senden daha güzel.

Annem annem canım annem, sen çok tatlısın,

Bazen neden desem de söylediklerinde haklısın.

Ben ilk adımımı atarkenken de,

Büyüyüp yürüyüp koşarken de,

Yanımdaydın hep canım annem,

Ben büyüyorum hep sevginle...

Bana her şeyi öğrettin,

Bağcıklarımı bile bağlamayı,

Takılıp düştüğüm zamanlarda,

Yeniden ayağa kalkmayı...

Annem annem canım annem, sen çok tatlısın,

Bazen neden desem de söylediklerinde haklısın.

Annem annem canım annem, sen çok tatlısın,

Bazen neden desem de söylediklerinde haklısın.

Annem annem canım annem, sen çok tatlısın,

Bazen neden desem de söylediklerinde haklısın.

Annem annem canım annem, sen çok tatlısın,

Bazen neden desem de söylediklerinde haklısın.

Söylediklerinde haklısın.

Söylediklerinde haklısın.

Söylediklerinde haklısın.