Anneler Günü şarkı sözleri nasıl? Benim annem güzel annem sözleri sizlerle
Anneler Günü şarkı sözleri nasıl? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Anneler Günü her sene Mayıs'ın ikinci pazar gününe denk gelen tarihte kutlanıyor. Bu sene Anneler Günü 10 Mayıs'ta kutlanacak. Çocuklar anneleri için Anneler Günü şarkısı ezberleyip söylemek istiyor. Bazı öğretmenler de öğrencilerine bu şarkıyı ezberlemelerini ve video çekip göndermelerini istiyor. İşte benim annem güzel annem sözleri sizlerle..
Benim annem güzel annem sözleri yoğun bir şekilde araştırılıyor. Anneler Günü şarkı sözleri nasıl? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Bu sene Anneler Günü 10 Mayıs'ta kutlanacak. Çocuklar anneleri için Anneler Günü şarkısı ezberleyip söylemek istiyor. Bazı öğretmenler de öğrencilerine bu şarkıyı ezberlemelerini ve video çekip göndermelerini ödev olarak veriyor. İşte Anneler Günü şarkı sözleri haberimizde.
ANNELER GÜNÜ ŞARKI SÖZLERİ
Küçücükken başucumda
Bana ninni söylerdin
Sabahları uyanınca
Beni okşar severdin
Benim annem güzel annem
Beni al kollarına
Kucağında uyut beni
Ninniler söyle yine
Bugün hala kulağımda
Çınlıyor tatlı sesin
Benim annem kalbimin sen
En güzel yerindesin
Benim annem güzel annem
Beni al kollarına
Kucağında uyut beni
Ninniler söyle yine
PIRIL ANNELER GÜNÜ ŞARKISI
Sabah seninle uyanmak bana her şeyden güzel,
Tatlış yüzüne bakmak bildiğim her şeyden özel.
Senin pamuk ellerinden yediğim her şey çok güzel,
Patatesli yumurtayı da yapan yok senden daha güzel.
Annem annem canım annem, sen çok tatlısın,
Bazen neden desem de söylediklerinde haklısın.
Ben ilk adımımı atarkenken de,
Büyüyüp yürüyüp koşarken de,
Yanımdaydın hep canım annem,
Ben büyüyorum hep sevginle...
Bana her şeyi öğrettin,
Bağcıklarımı bile bağlamayı,
Takılıp düştüğüm zamanlarda,
Yeniden ayağa kalkmayı...
Annem annem canım annem, sen çok tatlısın,
Bazen neden desem de söylediklerinde haklısın.
Annem annem canım annem, sen çok tatlısın,
Bazen neden desem de söylediklerinde haklısın.
Annem annem canım annem, sen çok tatlısın,
Bazen neden desem de söylediklerinde haklısın.
Annem annem canım annem, sen çok tatlısın,
Bazen neden desem de söylediklerinde haklısın.
Söylediklerinde haklısın.
Söylediklerinde haklısın.
Söylediklerinde haklısın.