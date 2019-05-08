Anneler Günü ne zaman, bu pazar mı? 2019 Anneler Günü hangi gün kutlanacak?

Anneler Günü 2019 yılında da büyük bir heyecanla bekleniyor. Anneler Günü ne zaman, hangi gün kutlanacak? Önemli gün ve haftalar vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bu özel zamanlarda günün anlam ve önemine uygun eylemler gerçekleştiriliyor. Her yıl coşku ile karşılanan Anneler Günün dünyada farklı günlerde kutlanıyor. En geniş şekilde Mayıs ayının ikinci haftasında kutlanmaktadır. Anneler Günü için okullarda günün anlam ve önemine uygun panolar yapılıyor, gösteriler düzenleniyor. Vatandaşlar eşlerine, annelerine hediyeler alıyor, notlar yazıyorlar. Haberimiz içerisinden Anneler Günü ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz.

ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?

Türkiye’de Mayıs ayının ikinci haftasının pazar günü kutlanıyor. Yani bu yılki Anneler Günü 12 Mayıs'a denk geliyor.

ANNELER GÜNÜ İÇİN EL YAPIMI HEDİYELER

El Yapımı Çanta

Her kadın çantayı çok sever. Annenize çanta almak yerine bir çanta dizayn edebilirsiniz. Hatta hazır aldığınız bir çantaya onun sevdiği tarzda işlemeler yapabilir taş yapıştırmalar ile farklı bir hale getirebilirsiniz. Sezonun en moda uygulaması olan patchworkü kullanarak fotoğraftaki gibi bir çanta yapabilirsiniz. Bir ipucu verecek olursak mavi ve yeşil sezonun en moda rengi. Anneniz yaz aylarında böyle bir çantayı omzundan sizi de dilinden düşürmeyecektir.

El Yapımı Telefon Kılıfı

Akıllı telefonların yaygınlaşması sayesinde telefon kabı kullanımı bir moda haline geldi. Anneler titizdir, telefonlarını korumak isterler. Bunun için annenize telefon kapı hediye almak yerine onun için bir telefon kabı dizayn edebilirsiniz. Bunun için tasarım yapılmayan sade bir telefon kabı almanız yeterli. İstediğiniz bir kumaş veya boncuk, taş gibi yardımcı gereçlerle telefon kabını annelerinizin zevkine göre dizayn edebilirsiniz.

Anneler Günü Hediyesi Renkli Yastık

Anneler günü hediyesi olarak annenize kendi ellerinizle hazırlayabileceğiniz rengârenk bir yastık hediye etmeye ne dersiniz? Keçe ile süsleyebileceğiniz bu yastık, annenize sizi hatırlatacak.

El Yapımı Kulaklık

Anneler günü için harika bir kulaklık hazırlamaya ne dersiniz? En basit el yapımı anneler günü hediyeleri arasında yer alan bu kulaklığa anneniz bayılacaktır.

El Yapımı Çerçeve

Bir fotoğraftan başka ney anıları bu kadar canlı tutabilir? Hiç bir şey. Onun sürekli hatırlamasını istediğiniz bir ana ait fotoğraflardan çerçeve yapın. Karton, mukavva veya tahta kullanabilirsiniz. Bu çerçeveyi bir çocuk gibi süsleyin. Unutmayın ellerinizle yaptığınız hediyeler annelerin gözünde paha biçilemez.

El Yapımı Vazo

Anneler günü hediyesi olarak çiçek almak bence kolaya kaçmaktır. Birde o çiçeği koyabileceği bir vazo yapmaya ne dersiniz? Ben yapamam böyle işleri beceremem dediğinizi duyar gibiyim! Hayır yapabilirsiniz. Daha basit bir öneri vereceğim. Kavanozdan vazo yapın. En azından kavanoza bir kurdele bağlayın. Hangi vazoyu hazırlayacağınız konusunda kararsız kalırsanız, annenizin en sevdiği rengi tercih edebilirsiniz. Ayrıca vazo ile hangi çiçeği sunum yapacağınızda önemlidir. Annenize sevdiği bir çiçeği sevdiği bir renkte hediye edebilirsiniz. Bir fanusu harika bir vazo haline getirebilirsiniz. Oldukça hoş ve dekoratif duracaktır. Bunu yapmak için tek ihtiyacınız olan, biraz toprak, taş, çiçek ve fanus. Yada bir kavanoz kullanarak dekoratif bir çiçek vazosu oluşturabilirsiniz. Anneleriniz için oldukça kolay hazırlayabileceğiniz bir vazo. Hem bahar gelmişken böyle bir vazoyu evinde görmekten mutluluk duyacaktır. Sicim ipi, bir parça kumaş ile böyle şirin ve basit bir vazoyu anneniz için hazırlayabilirsiniz.

El Yapımı Buket Çiçek

Gül buketi hazırlamak için ihtiyacınız olan malzemeler;

– Renkli kağıt

– Makas

– Silikon yapıştırıcı

– Gülleri sabitleyeceğiniz tel

– Gülleri saracağınız şık paket

İlk olarak gül olabilmesi için kıvrımlı şekli kağıda çizmeniz (çizimi videoda bulabilirsiniz) ve sonrasında da makas yardımıyla çizdiğiniz şekli kesmeniz gerekmektedir. Kağıt kıvırma yöntemiyle güllerinizi tek tek oluşturmanız ve son aşamayı silikon yapıştırıcıyla yapıştırdıktan sonra tellere geçirmelisiniz. Bu şekilde dilediğiniz sayıda gül yaptıktan sonra şık çiçek ambalajınızla gül buketinizi paket yapabilirsiniz.

Güllerinizin güzel kokması ve gerçekçi olması için üzerine hakiki gül esansı sürmeyi unutmayın.

ANNELER GÜNÜ ALINABİLECEK HEDİYELER

Anneler Günü ne gibi hediyeler alabiliriz? Annelere özel alınabilecek hediyelerden birkaçı. Annemize alacağımız küçücük bir hediye onlar için büyük önem taşır. Annemize olan sevgimizi göstermemizin bir nişanesi olarak hediyeleri şunlardan seçebilirsiniz;

1) Buket Çicek

2) Kutu Çikolata (özel çikolatalı, çiçek mevyeler)

3) Küçük Ev Aletleri

4) Züccaciye, Mutfak Eşyaları

5) Giyim Eşyası

6) Takılar (Kolye, Küpe, Saat.. vb.)

7) Fotoğraf Çerçevesi

8) Duvar Saati

9) Annelere Özel Ödül Plaketleri (yılın annesi, yıldızım sensin vb.)

Anneniz için illa pahalı bir hediye almanıza gerek yok. Bazen güzel bir anneler günü mesajı yazılı bir kart ile güzel bir demet çiçek onu düşündüğünüzü anlatmak için yeterli olabilir.

KEYİFLİ BİR PAZAR KAHVALTISI

Mayıs ayının 2. pazar günü kutlanan Anneler Günü güzel bir pazar kahvaltısı yapmak için de iyi bir fırsat. Annenizi son yıllarda moda olduğu üzere zengin ve lezzetli bir köy kahvaltısı sunan bir yere götürebilirsiniz. Annenize uzun bir kahvaltı, brunch keyfi yaşatabilirsiniz.

ŞIK BİR ÇANTA

Annenize kullanışlı ve şık bir deri çanta alabilirsiniz. Bir de çantayla uyumlu bir ayakkabı annenize büyük bir sürpriz olacaktır.

1 GÜNLÜK BAKIM!

Anneler Günü'nde annenize ona özel bir bakım günü ayarlayabilirsiniz. Annenize adeta yenilenmesini sağlayacak bir spa günü ayarlayabilirsiniz. Hemen her firma anneler günü için özel kampanyalar düzenliyor.

YUNAN ADALARI VEYA TERMAL

Annenize bir tatil hediye etmeye ne dersiniz. Yunan adalarına Cruise gezinti gemileri ile yapılan turlar revaçta. Diğer bir tatil fikri olarak termal tesisler hem sağlık hem de dinlenme için iyi bir alternatif.

YAZA GİRERKEN HAFİF BİR KOKU

Anneler Günü yaz yaklaşıyor demektir. Bu mevsimler için annenize hoş ve hafif kokulu bir parfüm alabilirsiniz.

HIZLI OJE KURUTUCU

Dar zamanda harikalar yaratmak annelerimizin en iyi oldukları işlerden biridir. Gün içerisinde o kadar çok şeye koşuştururlar ki, durup iki dakika nefes almaya bazen vakitleri kalmaz. Her şeyi en pratik ve hızlı hali ile gerçekleştirmek isterler. İşte annenize oje sürdükten sonra kuruması için bekledikleri zamandan kurtaracak mucizevi alet!

Ojeleri bozulmasın diye televizyon kumandasına dahi dokunmak istemeyen annelerimize vakit kazandıracak bir hızlı oje kurutucu. Bir dakika kadar kısa bir sürede ojelerini kurutan anneleriniz, ojem bozulacak paniği ile ellerini havada tutmak zorunda kalmayacağına oldukça sevinecek.

Hayatta zaten düşünecek çok şeyi olan, nereye vakit ayıracağını şaşırmış annelerimizin, böyle küçük şeyler için zaman harcamalarına ne gerek var değil mi? Yılın evladı hediyesi de tüm kalplerden size geliyor.

ARAÇ DİREKSİYON TEPSİSİ

Trafikte ve aracında gün içerisinde uzun süre zaman geçiren annelere mola zamanlarını rahatlıkla geçirebilecekleri, üzerinde dilerlerse atıştırıp dilerlerse not tutup bir takım eşyalarını koyabilecekleri aşırı kullanışlı bir hediye!

Araç direksiyon tepsisi dar zamanlarda adeta bir kurtarıcı olacak anneleriniz için. İçeceğini koyabileceği bölmesi olan geniş ve portatif bir masa. Uzun yolculuklarda veya şehir içi trafiğinde her araca lazım değil mi?

ELEKTRİKSİZ EL ISITICI PANDUF

Annelerimizin kalbi sıcacıktır, elleri ise şifalı. Ama bu ellerinin her daim sıcak olduğunu göstermez elbette. Annelerimizin ellerini her daim sıcacık tutacak bu alet ile onun konforunu düşünen bir hediye seçebilirsiniz.

Elektriksiz el ısıtıcısı ile, soğuk kış günlerinde annelerinizin eli sıcacık olacak. Tıpkı yürekleri gibi :)

KİŞİYE ÖZEL KLAKET FOTOĞRAF ALBÜMÜ

Anneler evlatları ile ilgili her anıyı hafızalarına kazırlar. Sık sık onları küçüklüğümüze dair hikayeleri en ince detayına kadar anlatırken dinleriz. En kıymetlililerinin hatıralarını hep kalplerinde ve zihinlerinde taşırlar. Annenize bu Anneler Gününde yeni anıları muhafaza edebileceği, klaket şeklinde bir fotoğraf albümü alabilirsiniz. Hatta bu albümü küçüklük fotoğraflarınızla süsleyebilir, ona nostaljik bir seyahat yaptırabilirsiniz.

Anılarla yaşayan güzel annelerimize ve de anneannelerimize alınabilecek muhteşem bir hediye seçeneği sizlerle...

MIKNATISLI FOTO ASKISI

Fotoğraf saklamayı ve sergilemeyi seven annelerimize modern ve farklı bir fotoğraf çerçevesi. Hatta fotoğraf askısı. Duvarlarda farklı stillerde kullanılabilecek mıknatıslı bu fotoğraf askısı, vestiyerlerdeki mezuniyet fotoğraflarınızı duvarlara taşıyacak.

Hediye seçiminde önemli olan annenizin nasıl bir yapıya sahip olduğu ve nerede en çok zaman geçirdiğidir. Örneğin anneniz mutfakta daha çok vakit geçiriyorsa ona özel bir hediye ile başlayabilirsiniz.

Anneler Günü'ne onu mutlu edebilecek hediyelerden bir tanesi çikolatalı çiçektir. Bu çiçek ile hem mutlu edebilir ve daha sonrasında beraber yiyebilirsiniz.