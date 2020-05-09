Anneler Günü ilk ne zaman kutlandı? Anneler Günü nasıl ortaya çıktı? Anneler Günü tarihçesi!

Anneler Günü ile ilgili araştırmalar güncel olarak gerçekleştiriliyor. Anneler Günü ilk ne zaman kutlandı? Anneler Günü nasıl ortaya çıktı? gibi soruların yanıtları da merak ediliyor. Dünyanın birçok bölgesinde farklı tarihlerde kutlanan Anneler Günü heyecanı başladı. Bu sene annelerimizin özel günü evlerden kutlanacak. Çocuklar anneleri için hediye arayışına girerken bugünün tarihçesini merak ediyor. Anneler Günü tarihçesine haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

ANNELER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?



Anneler Günü'nün nereden ortaya çıktığı ile ilgili birçok rivayet bulunmaktadır. Bunlardan en çok konuşulanı ise ABD'nin Virginia eyaletinde ikamet eden öğretmen Anna Jarvis isimli bir kadının, 1905 yılında vefat eden annesi için her yıl kutlama yapmak istemiştir.Bu kutlama ilk kez, 1908 yılında bir okulda 407 çocuk ve anneleriyle gerçekleşmiştir.

Anna'nın bu girişimi, temsilciler meclisi tarafından uygun görülmemiş, resmiyete kavuşturulmamıştı. Anna bu durumu, medya ve politikacıların önde gelen isimlerine paylaşmış, bu çabalar sonunda 1914 yılının ikinci pazarı anneler günü olarak ilan edilmiştir. Bir süre sonra anneler gününün ticarileştiğini gören Anna, davalar açmış fakat hiçbirisini kazanamamıştır.

ANNELER GÜNÜ MESAJLARI - SÖZLERİ

Annem. аnnem. ben sensiz hep eksiğim. Yаnındа olmаsаm dа, sen yine benimlesin.

Beni başkası ağlatırken derdime derman olan o, başkası bırakırken her an yeniden sahip çıkan o. Seni seviyorum anneciğim. Anneler günün kutlu olsun.

Bütün аcılаr üstüme yаğıncа sen bаnа аçılаn şemsiyesin аnnem. Seni çok seviyorum.

Bir kadını süsü ve makyajı değil, anneliği güzelleştirir. Tüm annelere sevgilerle…

Biricik аnnem. Anneler günün kutlu olsun. Her zаmаn senin küçük bebeğinim.

Mesafeler uzak olsa da yüreğim hep seninle canım annem. Anneler günün kutlu olsun!

Beni benden çok sevdiğine inandığım tek insan, ANNEM Ellerinden öperim.

Karşılıksız tek sevgi senin bize olan sevginmiş. Şimdi daha iyi anlıyorum anne. Seni çok seviyoruz. Ellerinden öpüyoruz anneciğim.

Anasız ev ıssız geceye benzer. Annelerimizin anneler gününü kutlarım.