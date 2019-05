Anneler Günü hediye önerileri haberimizde! Anneler Günü için hediye ne alınabilir?

Anneler Günü hediyesi almak isteyen vatandaşlar ne tür hediyelerin alınabileceğini araştırıyorlar. Anneler Günü için hediye ne alınabilir? Anneler Günü'nün nereden ortaya çıktığı ile ilgili birçok rivayet bulunmaktadır. Bunlardan en çok konuşulanı ise ABD'nin Virginia eyaletinde ikamet eden öğretmen Anna Jarvis isimli bir kadının, 1905 yılında vefat eden annesi için her yıl kutlama yapmak istemiştir. İlk kutlama 1908 yılında yapılmış, 1914 yılında da resmiyete kavuşmuştur. Vatandaşlar bu tarihte sevdiklerine hediye alıyor, mesajlar gönderiyorlar. Haberimiz içerisinden en güzel Anneler Günü hediye önerilerine ulaşabilirsiniz.

ANNELER GÜNÜ HEDİYE FİKİRLERİ!

ANNEYE HEDİYE FOTOĞRAF ALBÜMÜ

Anneniz için farklı ve güzel bir hediye düşünüyorsanız Kişiye Özel Ahşap Fotoğraf Albümü hediyesi aradığınız hediye seçeneği olabilir. İkinizin birlikte çekilmiş en güzel anlarınız Kişiye Özel Ahşap Fotoğraf Albümü sayesinde sonsuza kadar sizin yanı başınızda kalabilecek. Dilediğiniz zaman çıkarıp eski günleri ve hikayeleri yad edebileceksiniz.

ANNEYE SÜRPRİZ HEDİYE ESPİRİLİ ÇİFT YASTIK

Eğer annenize, evde rahatça kullanabilmesi için güzel ve farklı bir hediye almak istiyorsanız Ev Hediyesi Espirili Çift Yastık seçeneğini değerlendirebilirsiniz. Ev Hediyesi Espirili Çift Yastık sayesinde artık keyif yapmanın, uzanarak kitap okumanın, televizyon seyretmenin tadı bir başka olacak. Ev Hediyesi Espirili Çift Yastık ile evin bile havası değişecek, sizin varlığınız evin her yerinde hissedilecek

EL YAPIMI BUKET ÇİÇEK

Gül buketi hazırlamak için ihtiyacınız olan malzemeler;

– Renkli kağıt

– Makas

– Silikon yapıştırıcı

– Gülleri sabitleyeceğiniz tel

– Gülleri saracağınız şık paket

İlk olarak gül olabilmesi için kıvrımlı şekli kağıda çizmeniz (çizimi videoda bulabilirsiniz) ve sonrasında da makas yardımıyla çizdiğiniz şekli kesmeniz gerekmektedir. Kağıt kıvırma yöntemiyle güllerinizi tek tek oluşturmanız ve son aşamayı silikon yapıştırıcıyla yapıştırdıktan sonra tellere geçirmelisiniz. Bu şekilde dilediğiniz sayıda gül yaptıktan sonra şık çiçek ambalajınızla gül buketinizi paket yapabilirsiniz.

Güllerinizin güzel kokması ve gerçekçi olması için üzerine hakiki gül esansı sürmeyi unutmayın.

ANNELERE ÖZEL MESAJLI KAHVE KUPASI

Annenize vereceğiniz sevgi, onun için dünyalara bedeldir. Onu ne kadar sevdiğinizi her belli edişinizde anneniz bir kat daha gençleşir sanki. Eğer sizin anneniz de kahve içmeyi seviyorsa Annelere Özel Seni Seviyorum Mesajlı Renkli Kahve Kupası hediyesine bayılacaktır. Anneniz, ona olan sevginizi gösterdiğiniz bu güzel ve eğlenceli kupadan her kahve içişinde sizin kulaklarınızı sevgi ile çınlatacak. Bu kupa sayesinde annenizin içtiği her kahvenin tadı bir başka güzel olacak.

ANNEYE HEDİYE GÜMÜŞ KOLYE

Her kadın kolyeye bayılır. Anneler için de kolyeleri değerlidir ama onu düşünerek aldığınız kolyelerin değeri bir başkadır. Gümüş Kumru Kolye anneniz için değeri biçilemeyen kolyeler arasında yerini alacaktır. Bin tane kolyesi de olsa sizin ona verdiğiniz, manevi değeri yüksek bu Gümüş Kumru Kolye onun için çok daha büyük anlamlar taşıyacaktır. Bu kolye ile ona olan sevginizi gösterebilirsiniz. Göreceksiniz, anneniz Gümüş Kumru Kolyeyi boynundan çıkarmak istemeyecek

YENİ ANNEYE HEDİYE MİNYATÜR BAHÇE

Her anne canlı çiçeğe bayılır ki bu çiçek bir de evladından verilmişse o zaman çiçek değerini katlar da katlar. Ancak evladı henüz çok küçükse ve ilk anneler gününü kutluyorsa o zaman İlk Anneler Günü Hediyesi Minyatür Bahçe hediyesi tam ona göre bir hediye seçeneği olacaktır. Belki arkadaşınız, eşiniz, ablanız, kardeşiniz ilk anneler gününü kutlayacak. Ona, anlamı büyük İlk Anneler Günü Hediyesi Minyatür Bahçe hediyesini vermek istemez misiniz?

SCRABBLE BARDAKALTLIĞI SETİ

Annenizin dekoratif bardakaltlıklarını tarihe gömecek farklı bir çalışma yapmak ister misiniz? Sadece annenize özel olarak hazırlayacağınız Scrabble bardakaltlığı seti ile annenize en güzel anneler günü mesajını vermiş olacaksınız. Scrabble, harflerin yan yana gelmesiyle anlamlı kelimeler ortaya çıkarmaya çalıştığımız oyunun adıdır. Siz de bardakaltlığında annenizin ismini oluşturacak harfleri ya da en güzel sevgi sözcüklerini yan yana getirerek annenize sevgi dolu bir sürpriz yapabilirsiniz.

Scrabble bardakaltlığı seti için ihtiyacınız olan malzeme listesi şu şekildedir;

– Minik kare ahşaplar

– Ahşapları yapıştırılacağı sunta

– Yapıştırıcı

– Makas

– Harfler için keçeli kalem

Harfli kare bulmak zor olabilir ama ahşap kareleri bulmak kolaydır. Dilerseniz standart ahşap kareler alarak üzerine harfleri keçeli kalem yardımıyla yazabilirsiniz. Sunta üzerine harfleri yapıştırıcıyla yapıştırıp kare bardakaltlığınızı oluşturun ve makas yardımıyla kesin. Annenizi tarif edecek 4 harfli en güzel kelimeleri bardakaltlığı sayesinde annenize hediye edebilirsiniz.