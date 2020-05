Anneler Günü hediye notları: En güzel en duygusal kısa uzun Anneler Günü notları burada!

Anneler Günü hediye notları yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Dünyanın neredeyse tamamında farklı günlerde kutlanan Anneler Günü Türkiye'de yarın büyük bir heyecanla kutlanacak. Anneleri bir an olsun mutlu etmek isteyenler hediyelerini hazırladılar bile. Anneler Günü en güzel en duygusal kısa uzun Anneler Günü notlarına haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

ANNELER GÜNÜ HEDİYE NOTLARI



Hayat yolculuğumun en başından beri beni besleyen, üzerimden duayı hiç eksik etmeyen, benim için her an endişelenen, bana rehberlik eden ve her arayışımda beni destekleyen kişi sendin anneciğim. İhtiyacım olan sevgi için her gün orada olduğunu biliyorum. Anneler Günün kutlu olsun!

Sarılmaya ihtiyacım olduğunda, kolların benim için her zaman açık. Bir arkadaşa ihtiyacım olduğunda, her zaman yanımdasın. Bir derse ihtiyacım olduğunda, en iyi öğretmensin. Gücün ve sevgin bana her zaman rehberlik ediyor. Seni çok seviyorum anneciğim, Anneler Günün kutlu olsun!

Çocukken, bana örnek olmak için benden önce; gençken, her ihtiyacım olduğunda beni gözetmek için arkamdan, yetişkin olduğumda ise destek vermek için hep yanımda yürüdün. Her an yanımda olduğun için sana minnettarım. Anneler Günün kutlu olsun!

Anneler Günün kutlu olsun anneciğim! Benim annem olduğun için çok mutluyum. Bana her zaman inandığın ve benim için yaptığın her şey için teşekkür ederim. Seni seviyorum!

Annelerimizin bizi en mükemmel şekilde yetiştirme çabaları olmasaydı bu dünya asla harika olmazdı. Anneler Günün kutlu olsun!

Bana iyi bir insan olmak için ihtiyacım olan her şeyi sen öğrettin. Sen sadece annem değil, aynı zamanda öğretmenimsin. Anneler Günün kutlu olsun!

Gözyaşı döktüğümde, neşeli olduğumda ya da korktuğumda, yanımda her zaman sen vardın. Her zaman orada olduğunu biliyorum, Anneler Günün kutlu olsun!

Hayatım boyunca beni hep destekledin ve teşvik ettin. Anneler Günün kutlu olsun!

Bana yolları göstermek için orada olduğun sürece, hiçbir şey için endişelenmem gerekmiyor. Seni seviyorum anneciğim. Anneler Günün kutlu olsun!

Sen benim ilham kaynağımsın. Çocuklarım için her zaman senin gibi bir anne olmak istemişimdir, böylece beni yetiştirmiş olduğun gibi onları yetiştirebilirim. Anneler Günün kutlu olsun!

ANNELER GÜNÜ TARİHÇESİ

Anneler Günü'nün nereden ortaya çıktığı ile ilgili birçok rivayet bulunmaktadır. Bunlardan en çok konuşulanı ise ABD'nin Virginia eyaletinde ikamet eden öğretmen Anna Jarvis isimli bir kadının, 1905 yılında vefat eden annesi için her yıl kutlama yapmak istemiştir.

Bu kutlama ilk kez, 1908 yılında bir okulda 407 çocuk ve anneleriyle gerçekleşmiştir. Anna'nın bu girişimi, temsilciler meclisi tarafından uygun görülmemiş, resmiyete kavuşturulmamıştı. Anna bu durumu, medya ve politikacıların önde gelen isimlerine paylaşmış, bu çabalar sonunda 1914 yılının ikinci pazarı anneler günü olarak ilan edilmiştir. Bir süre sonra anneler gününün ticarileştiğini gören Anna, davalar açmış fakat hiçbirisini kazanamamıştır.

Öte yandan Anneler günü geleneğinin Antik Yunanların Yunan mitolojisinde de yeri vardır. Bu özel gün Yunan mitolojisinde pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olan Rhea onuruna verdikleri yıllık ilkbahar festivali kutlamalarıyla başlar. Antik Romalılar da ilkbahar festivallerini İsa'nın doğumundan 250 yıl öncesinden ana tanrıça Kibele onuruna kutluyorlardı.