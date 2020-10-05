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  • Anne ve dayıları hayatlarını kabusa çevirdi! 4 kardeş korkudan dışarı bile çıkamıyor
05 Ekim 2020 Pazartesi 22:57 | Son Güncelleme:

Anne ve dayıları hayatlarını kabusa çevirdi! 4 kardeş korkudan dışarı bile çıkamıyor

Anne ve dayıları hayatlarını kabusa çevirdi! 4 kardeş korkudan dışarı bile çıkamıyor
İHA

Gaziantep'te eşini aldattığı öne sürülen C.S.S., ihaneti gören 4 çocuğuna susmaları için defalarca şiddet uyguladı.

Evli çift, 1 Şubat’ta tartıştı. Çocuklar babaları C.S.’ye aldatıldığını söyledi. Yine iddiaya göre baba, 13 ve 11 yaşlarındaki 2 kızının öz dayıları B.E.Ç.’nin cinsel saldırısına maruz kaldığını öğrendi.

BASKI YAPIYORLAR

C.S.’nin şikayeti üzerine tutuklanan dayı, mayıs ayınca serbest kaldı. C.S.S. de boşanma davası açtı. Çocukların velayeti anneye verildi. İfadesini değiştirmesi için çocuklara anne ve dayılarının baskı yaptığını öne süren baba, “Eski eşim ‘Kardeşim tutuklanırsa seni ve çocukları öldürürüm’ diye tehdit ediyor” dedi. 

TUTUKLANSIN RAHAT GEZELİM

Evden çıkmaya korkan E.S., “Artık kapının önüne bile inemiyoruz. Dayımın tekrar hapiste kalmasını istiyorum. O değil, bizim dışarıda rahat gezmemiz lazım” ifadesini kullandı.

<p>Editör-Kurgu: Ezgi Aşık/<a href='mailto: ezgi.asik@turkmedya.com.tr'> ezgi.asik@turkmedya.com.tr<

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