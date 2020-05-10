Anne ile ilgili akrostiş şiir nasıl yazılır? Anne ve annem kelimeleriyle akrostiş şiirler haberimizde…
Anne ile ilgili akrostiş şiir nasıl yazılır? Sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun bir şekilde araştırılıyor. Akrostiş bir şiirde dizelerin ilk harflerinin yukarıdan aşağıya doğru sıralandığında anlamlı bir sözcük meydana getirmesidir. Anne ve annem kelimeleriyle akrostiş yazmak isteyenler konuyla ilgili araştırma yapıyor. Anne ve annem akrostiş şiirleri haberimizde…
Anne ile ilgili akrostiş şiir nasıl yazılır? Sorusunun yanıtı sıklıkla araştırılmaya başladı. Anneler Günü vesilesiyle bir şiirde dizelerin ilk harflerinin yukarıdan aşağıya doğru sıralandığında anlamlı bir sözcük meydana getiren akrostiş şiir yazmak isteyenler çoğaldı. Anne ve annem akrostiş şiir örnekleri ile ilgili bilgilere haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.
ANNEM KELİMESİYLE AKROSTİŞ
Annem benim bir tanemsin
Neler yaptın benim için
Nasıl ödenir senin hakkın
En güzeline layıksın
Meleksin sen canım annem
Annem beni büyüten sensin
Nice zorluklara göğüs geren sensin
Nice zaman üzülen ağlayan sensin
Ellerinle başımı okşayan yine sensin
Meleğim annem sen benim her şeyimsin
Annem, benim her şeyimsin,
Nasıl güzel,
Nasıl özel seni sevmek,
En güzel, en kıymetli benim için sensin,
Mutlu ailemizin çiçeği, canım annem!
Ağlarsa anam ağlar gerisi yalan ağlar
Nice aşklara sevdasıyla baş tutar
Ne bir can, ne de bir canan,
En güzel hediyedir Rabbim’den ‘ana’lar…