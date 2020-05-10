Anne ile ilgili akrostiş şiir nasıl yazılır? Anne ve annem kelimeleriyle akrostiş şiirler haberimizde…

Anne ile ilgili akrostiş şiir nasıl yazılır? Sorusunun yanıtı sıklıkla araştırılmaya başladı. Anneler Günü vesilesiyle bir şiirde dizelerin ilk harflerinin yukarıdan aşağıya doğru sıralandığında anlamlı bir sözcük meydana getiren akrostiş şiir yazmak isteyenler çoğaldı. Anne ve annem akrostiş şiir örnekleri ile ilgili bilgilere haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

ANNEM KELİMESİYLE AKROSTİŞ

Annem benim bir tanemsin

Neler yaptın benim için

Nasıl ödenir senin hakkın

En güzeline layıksın

Meleksin sen canım annem

Annem beni büyüten sensin

Nice zorluklara göğüs geren sensin

Nice zaman üzülen ağlayan sensin

Ellerinle başımı okşayan yine sensin

Meleğim annem sen benim her şeyimsin

Annem, benim her şeyimsin,

Nasıl güzel,

Nasıl özel seni sevmek,

En güzel, en kıymetli benim için sensin,

Mutlu ailemizin çiçeği, canım annem!

Ağlarsa anam ağlar gerisi yalan ağlar

Nice aşklara sevdasıyla baş tutar

Ne bir can, ne de bir canan,

En güzel hediyedir Rabbim’den ‘ana’lar…