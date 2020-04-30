Anne babasının ihmali küçük Çınar'a mal oldu... Hayati tehlikesi sürüyor

İnegöl'den Ankara yönüne giden Dilan Umutlu (25), 16 AGC 117 plakalı otomobili ile yol üzerindeki bir dinlenme tesisine girdi. Oğlu Çınar'ı araçta bırakan Dilan Umutlu, tesis binasına girdi. Bu sırada otomobil, motor kısmından alev aldı. Alevler kısa sürede büyürken, tesis sahibi Asım Akkoyun, otomobildeki Çınar Umutlu'nun ağlama sesini duyup, yardıma koştu. Akkoyun, küçük Çınar'ı araçtan çıkardı. Çınar Umutlu ile kollarında yanıklar oluşan Asım Akkoyun, çağırılan ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ciddii olan küçük Çınark, Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu otomobildeki yangın söndürüldü. Otomobilin kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Bu arada, Asım Akkoyun'un Çınar Umutlu'yu kurtardığı anlar, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

ÇOCUĞUN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Bursa Şehir Hastanesi'nde tedavisi süren Çınar Umutlu'nun hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Küçük Çınar'ın yoğum bakımda gözlem altında tutulduğu bildirildi.

DHA