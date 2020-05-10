Anne adaylarına Anneler Günü mesajları sizlerle! Annelik ile ilgili en güzel sözler burada!

Anne adaylarına Anneler Günü mesajları yoğun ilgi görüyor. Annelik ile ilgili en güzel sözler sabah saatleri itibari ile yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Annelerin olduğu kadar anne adaylarının da bu özel günü kutlanmak isteniyor. Anne olmaya hazırlanan ancak henüz bebeğini kucağına almayan tüm kadınların da Anneler Günü'nü kutlamak isteyenler en güzel mesajları araştırıyor. İşte anne adayları için en güzel Anneler Günü mesajları...

ANNE ADAYLARINA ANNELER GÜNÜ MESAJLARI

Anne olsun olmasın, tüm kadınlar yüreğinin bir köşesinde annelik vicdanını, annelik sevgisini taşıtlar. Tüm kadınların anneler günü kutlu olsun..

Anne adaylarının kadınlar günü kutlu olsun..

Bütün annelerin ve anne adaylarının Anneler Günü kutlu olsun.

Geleceğin en güzel annesine.. Anneler Günün kutlu olsun.

Karnındaki bebeğimizden sana mesaj var.. Anneciğim anneler günün kutlu olsun.

Birkaç ay sonra dünyanın en güzel annesi olacağına eminim güzel eşim. Anneler Günün kutlu olsun.

Anneler günün kutlu olsun karnındaki bebeğimin güzel annesi.

Anneler Günün kutlu olsun, 9 ay sonra görüşürüz anneceğim. Seni babamla çok seviyoruz.

Fedakârlık, sevgi, sabır ve güzellik ne demek tarif et derlerse; annem derdim canım annem seni bir gün değil her gün çok seviyorum. Anneler günün kutlu olsun.

Biraz şans, biraz sevgi ve sabır, birer parça zaman, başarı ve memnuniyeti de eklersek malzemelere, hepsini karıştırıp senin için uzun ve dileklerinin gerçekleştiği bir "hayat pastası" yapabiliriz sanırım… Anneler günün kutlu olsun canım annem!

Senin kucağın, senin merhametin beni yaşama bağlıyor sevgili anneciğim. Anneler günün kutlu olsun..

ANNELİK İLE İLGİLİ SÖZLER

1. Tanrısal bir annesi olan hiçbir erkek fakir değildir.

2. Bir anne, yüreği dibinde her zaman bir af bulunan bir uçurumdur.

3. Anne bir sanatçıdır, en güzel eseri de yavrusudur.

4. Kalplerimizi sevgiyle kapsayan, varlıklarıyla bizi yaşama bağlayan tüm annelerimizin, anneler günü kutlu olsun. Anonim

5. Cennet anaların ayakları altındadır.

6. Annem senin sevgin dünyamı ısıtan tek güneştir. Hiç ışığın eksilmeyecek biliyorum. Varlığınla mutluyum. Anneler günün kutlu olsun sevgili annem.

7. Anne bir sanatçıdır, en güzel eseri de yavrusudur.

8. Anneler belki her şeyi göremezler ama kalpleriyle duyalar.

9. Her şeye değer senin sonsuz sevgin. Annem annem, seni çok arıyorum, çok özledim. Anneler günün kutlu olsun biricik meleğim.

10. Dünyada kimseyi seni sevdiğim kadar sevemem, bağlanamam. Anneler günün kutlu olsun canım annem.