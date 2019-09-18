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Ankara'nın gizli cenneti: Kıbrıs Köyü Vadisi

Ankara'nın gizli cenneti: Kıbrıs Köyü Vadisi

Ankara şehir merkezine 20 km uzaklıkta, Mamak ilçesi Kıbrıs Köyü yakınında bulunan Kıbrıs Köyü Vadisi doğal yapısı, fındık dahil bitki çeşitliliği ve temiz suları ile başkentin gözbebebeği bir bölge.

Şehir merkezinden fazla uzaklaşmadan doğa yürüyüşü ve kamp yapılabilecek bir yer olan vadi, özellikle kentin karmaşasından nefes almak isteyenlerin haftasonu durakları arasında yer alıyor.

Toplam uzunluğu 8 km. olan vadi, Elmadağ’dan doğan ve daha sonra Hatip Çayı ile birleşen Kıbrıs Deresi'nin suladığı, yer yer 100 metreyi aşan yan duvarlarıyla adeta bir kanyon görünümünde.

Vadi, 70 kadarı endemik, 600 den fazla bitki çeşitliliğine de ev sahipliği yapıyor.

Vadinin “Arkeolojik sit alanı” olan yörelerinden Bayındır Yaylası Tümülüsü ve Nekropolü (Abdal Mezarlığı) ise tarih meraklılarının ilgi odağı.

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