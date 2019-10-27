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  3. Ankara'da yük asansörü düştü: 1'i ağır 3 yaralı

Ankara'da yük asansörü düştü: 1'i ağır 3 yaralı

Ankara'da yük asansörü düştü: 1'i ağır 3 yaralı

Ankara’nın Çankaya ilçesinde inşaat işçileri, platform asansörü ile birlikte 3. kattan düştü. Kazada 1’i ağır olmak üzere 3 işçi yaralandı.

Kaza, saat 08.30 sularında Çankaya ilçesi İncesu Mahallesi Mahmut Esat Bozkurt Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, işçiler Hacı K., Hasan K. ve Hacı A. binanın dış cephe ısı yalıtım kaplamasını yapmak için platform asansörüne kullanacakları malzemeleri yükleyerek bindiler. Binanın 3. katına gelen 3 işçi, iddiaya göre asansörün frenleme mekanizmasının bozulması nedeniyle yaklaşık 15 metre yükseklikten yük asansörü ile birlikte aşağıya düştü. Düşmenin şiddetiyle bulundukları yerde hareketsiz kalan işçileri gören vatandaşlar, polis ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Yaralanan işçilere olay yerinde ilk müdahalesini yapan sağlık ekipleri, yaralıları çevrede bulunan hastanelere sevk etti. Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı. Öte yandan diğer işçilerin çalışmaya devam etmesi dikkat çekti.

İHA

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