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  3. Ankara'da tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı

Ankara'da tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı

Ankara'da tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı

Ankara'da jandarmanın düzenlediği operasyonda Roma ve Bizans dönemine ait 266 bronz sikke ve 163 bronz yüzük ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Jandarma Genel Komutanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklama göre; Ankara İl Jandarma Komutanlığı tarafından Keçiören'de bulunan iş yerine operasyon düzenlendi. Operasyonda, Roma ve Bizans dönemine ait 266 bronz sikke, Roma dönemine ait 163 bronz yüzük, ok ucu, bilezik ve 1 metal heykel ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi yakalanarak, gözaltına alındı.

DHA


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