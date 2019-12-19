Ankara'da sis ne zaman bitecek? Sis nedenleri nelerdir, nasıl oluşur?

Ankara'da sis ne zaman bitecek? sorusu Ankara'da yaşayanlar tarafından merak ediliyor. Türkiye'nin başkenti Ankara'da 2 gündür yoğun sis etkili oluyor. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metrenin altına düştü.Termometlererin eksi 2 derece olarak ölçüldüğü Ankara’da sürücüler, gizli buzlanma riskine karşı uyarıldı. Ankara'da sis ne zaman bitecek? araştırılıyor. İşte yanıtı..

ANKARA'DA SİS NE ZAMAN BİTECEK?

Meteorolojiye göre sisli hava 21 Aralık'a kadar devam edecek. Ankara 5 günlük hava durumu şu şekilde:

SİS NASIL OLUŞUR?

Hava ısısı ve çiy noktası arasındaki ısı farkı 2.5 ila 4 C olduğu durumlarda sis oluşur.

Sis su buharının havada asılı kalan sıvı su damlacıklarına dönüşmesi sebebiyle ortaya çıkar. Su buharının havaya karışmasına rüzgar, çöküntü, virga bulutu, deniz suyunun buharlaşması, bitkilerin terlemesi ya da serin veya kuru havanın daha sıcak su ya da yüksek dağ ile karşılaşması sisi oluşturan 6 temel faktördür. Su normalde toz, buz ya da tuz gibi yoğunlaşma çekirdekçikleri üzerinde yoğunlaşarak bulut oluşturur. Stratüs bulutuna benzeye sis ise ılık hava kütlesinin altında hapsolan serin ve hareketsiz hava kütlesi ile ortaya çıkan bir tür buluttur.

Sis normalde bağıl nemin yüzde 100'e yakın olduğu koşullarda belirir. Havadaki nem ya da ortam hava ısısının düşüşü sise sebep olur. Fakat sis daha düşük nem oranlarında da oluşabilir. Bağıl nemin yüzde 100'e ulaşması durumunda hava daha fazla nemi taşıyamaz hale gelir ve daha fazla nem miktarı havayı aşırı yoğun hale getirir.

Sis genellikle çiseleme şeklinde yağış ya da hafif kar yağışına sebep olabilir. Çişeleyen yağış sis neminin yüzde 100'e oluşmasıyla gerçekleşir ve bulut damlacıkları daha büyük damlacıklar haline gelir. Bu durum sis tabakasının yeteri kadar serinlemesi ve taşıma kapasitesine erişmesi ya da alçalan hava üzerinde oluşan basınçla meydana gelir. Çiseleyen yağış yüzeyde hava ısısının donma noktasına erişmesi ile beraber donmuş çişeleyen yağışa dönüşür.

Sis tabakasının kalınlığı enverziyon sınırının yüksekliği ile alakalıdır. Enverziyon sınırı hava kütlesinin ağırlığına göre değişiklik gösterir. Deniz ya da okyanus kıyısı deniz hava kütlesinin en üst noktasıdır. Bu noktanın üzerinde hava kütlesi daha ılık ve kurudur.