Ankara'da servis minibüsü devrildi: 15 yaralı

Hüseyin Y'nin kullandığı 06 BGN 097 plakalı servis minibüsü, Karatepe Caddesi'nde refüjdeki direğe çarparak devrildi. Kazada, sürücü ile minibüsteki 14 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, çalışmaların ardından normale döndü.

AA