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Ankara'da patlamamış tank mühimmatı bulundu

Ankara'da patlamamış tank mühimmatı bulundu

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde boş arazide bulunan tank mühimmatı, polisin incelemesi ardından imha edilmek üzere götürüldü.

Gazi Mahallesi'nde bulunan ANFA Koordinasyon Merkezi arazisinde çalışan peyzaj işçileri, yürüttükleri arazi ıslahı çalışması sırasında ucu toprağa gömülü halde 35-40 santimetre uzunluğunda, yaklaşık 30 milimetre çapında metal cisim buldu. Cismin şeklinden şüphelenen işçiler, polise haber verdi. Bölgeye Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü, bomba imha uzmanları ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemede metal cismin patlamamış tank mermisi olabileceği değerlendirildi. Olay yeri inceleme ve bomba imha ekiplerinin incelemeleri ardından mühimmat, muhafaza altına alındı. Mühimmat, imha edilmek üzere uzman ekip tarafından götürüldü.

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